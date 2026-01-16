Центральный банк Южной Африки планирует масштабное обновление денежной системы. В рамках реформы будет создана компания по управлению наличными, внедрены банкоматы «белого ярлыка» и усилен контроль за перемещением денег.

Объем наличных в крупнейшей экономике Африки сегодня превышает 180 млрд рандов (около 10,7 млрд долларов), что составляет 2,5 % ВВП, и по-прежнему обеспечивает около двух третей всех транзакций, несмотря на рост цифровых платежей. На обслуживание, транспортировку и охрану наличных в прошлом году ушло около 90 млрд рандов, все эти расходы ложатся на потребителей.

Программа Cash Smart Strategy направлена на то, чтобы физические деньги оставались доступными для малообеспеченных семей и сельских жителей, которые не всегда могут воспользоваться системой цифровых платежей, но при этом тратят в пять раз больше наличных, чем городские жители с более высокими доходами. Ожидается, что благодаря реформе эти расходы снизятся.

Центральный банк прогнозирует, что когда, уровень цифровизации достигнет показателей ЕС, использование наличных сократится на 30–40 %.

«Это очень радикальная трансформация отрасли», — отметил Прадеп Махарадж, руководитель Программы модернизации платежной системы Южноафриканского резервного банка.

Ключевым элементом стратегии станет создание компании по управлению наличными, совладельцами которой станут банки и розничные сети. Она будет работать по модели голландского Geldmaat — совместного предприятия ABN AMRO, ING и Rabobank, управляющего единой сетью банкоматов.

Компания возьмёт на себя планирование и распределение наличных денег. За счёт этого центральный банк откажется от услуг частных компаний, которые сейчас зарабатывают на хранении и перевозке наличности около 480 млн рандов.

Банкоматы, которые сейчас принадлежат и управляются в основном Capitec Bank и FirstRand, войдут в новую компанию и станут универсальными – их с минимальными или нулевыми комиссиями смогут использовать клиенты любых банков. «Будет полная совместимость, и мы сможем почти полностью снизить сборы», – отметил Махарадж.

Хотя изменения могут повлиять на доходы коммерческих банков, он добавил: «Мы надеемся, что это позволит им даже снизить свои издержки и компенсировать возможные потери».

«Это потребует усилий, но реформа стоит того, если удастся сделать наличные доступнее», – отмечает Джэнни Россоу, почетный профессор бизнес-школы Университета Витватерсранда.

Сокращение объёма наличных в обращении приведёт и к снижению доходов банков, связанных с операциями через банкоматы. По мере того как клиенты реже снимают наличные, уменьшается количество транзакций, а вместе с ними — комиссии и сопутствующий процентный доход, который банки получают за управление денежными потоками.

Центральный банк намерен расширить регулирование операций с наличными за пределы банковского сектора. Под контроль регулятора могут попасть компании по перевозке денег, крупные розничные сети и отдельные поставщики платёжных услуг. Для них планируется ввести систему лицензирования. Проект соответствующей нормативной базы регулятор рассчитывает представить в начале следующего года.

Резервный банк планирует привлечь к участию в реформе крупнейшие розничные сети, включая Shoprite и Pick n Pay. Через их кассы и расчётные системы ежегодно проходит до 100 млрд рандов наличными, которые затем возвращаются в финансовый оборот. Регулятор обсуждает возможность их участия в капитале новой компании по управлению наличными, а также работу в статусе лицензированных оптовых поставщиков с прямым доступом к деньгам — шаг, который может оказаться выгодным для их бизнеса.

План уже представлен банкам, а с экспертами отрасли начнутся консультации в январе. Полная реализация стратегии может занять до трех лет.