Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за морозов в январе повысилась цена на дрова 0 550

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за морозов в январе повысилась цена на дрова

В настоящее время умеренные морозы в Латвии улучшают возможности для лесозаготовки, однако снижения цен в отрасли пока не предвидится, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления Латвийской ассоциации независимых лесозаготовителей (ЛАНЛ) Андис Аракс.

Мороз облегчает доступ к местам вырубки, особенно при передвижении по гравийным дорогам, пояснил Аракс.

Одновременно он указал, что в заболоченных местах вырубки всё ещё ощущается влияние осенних дождей, поскольку почва промёрзла только на поверхности.

Аракс добавил, что при понижении температуры воздуха ниже -25 градусов работа техники на вырубке в восточной части Латвии может быть затруднена.

По его словам, наиболее оптимальная температура для работы в лесозаготовке зимой — при умеренном морозе, от -5 до -15 градусов.

Он также подчеркнул, что чем дольше будет держаться умеренный мороз, тем больше станет доступно мест вырубки, которые ранее было трудно разрабатывать.

Аракс отметил, что в январе для некоторых видов древесной продукции наблюдается рост цен — например, на баланс, шпалы и еловые пиловочники. Кроме того, из-за морозов в январе повысилась цена на дрова.

По его словам, на цены в отрасли также повлиял сильный шторм в Швеции в конце прошлого года, однако это влияние проявится не сразу. Последствия шторма будут ощутимы только через месяц-два, и, возможно, изменения цен на баланс будут заметны лишь в марте или апреле.

Аракс подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается признаков снижения цен ни в одном из сегментов.

Он также указал, что экспортный рынок очень изменчив и нестабилен, а на нём работают несколько конкурирующих стран, которые пытаются продавать продукцию по более низким ценам, чем латвийские компании. В то же время положительно то, что многие крупные производители отрасли в Скандинавии в конце прошлого года сократили объёмы производства, что даёт надежду на рост спроса на рынке, однако в целом Аракс не ожидает прорыва в отрасли.

По его словам, по сравнению с началом прошлого года ситуация в лесозаготовке сейчас улучшилась, чему способствует и большее количество потенциальных партнёров по сотрудничеству.

ЛАНЛ зарегистрирована в 2003 году, и её цель — представлять интересы лесозаготовителей, деревообрабатывающих и связанных с этими отраслями предприятий, а также защищать права членов в государственных учреждениях, представительствах в Латвии и за её пределами. В настоящее время ассоциация насчитывает 46 членов.

Читайте нас также:
#Латвия #рынок #производство #экспорт #температура #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: ilgtspejasklasteris.lv Эксклюзив!
Изображение к статье: Судно "Тикю" вышло из порта Симидзу . Иконка видео
Изображение к статье: В битве за Гренландию есть первые жертвы – европейские автогиганты потеряет 3 млрд евро
Изображение к статье: Джурджулештский порт. Фото: Spiridon Ion Cepleanu / Wikipedia

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео