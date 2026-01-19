В настоящее время умеренные морозы в Латвии улучшают возможности для лесозаготовки, однако снижения цен в отрасли пока не предвидится, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления Латвийской ассоциации независимых лесозаготовителей (ЛАНЛ) Андис Аракс.

Мороз облегчает доступ к местам вырубки, особенно при передвижении по гравийным дорогам, пояснил Аракс.

Одновременно он указал, что в заболоченных местах вырубки всё ещё ощущается влияние осенних дождей, поскольку почва промёрзла только на поверхности.

Аракс добавил, что при понижении температуры воздуха ниже -25 градусов работа техники на вырубке в восточной части Латвии может быть затруднена.

По его словам, наиболее оптимальная температура для работы в лесозаготовке зимой — при умеренном морозе, от -5 до -15 градусов.

Он также подчеркнул, что чем дольше будет держаться умеренный мороз, тем больше станет доступно мест вырубки, которые ранее было трудно разрабатывать.

Аракс отметил, что в январе для некоторых видов древесной продукции наблюдается рост цен — например, на баланс, шпалы и еловые пиловочники. Кроме того, из-за морозов в январе повысилась цена на дрова.

По его словам, на цены в отрасли также повлиял сильный шторм в Швеции в конце прошлого года, однако это влияние проявится не сразу. Последствия шторма будут ощутимы только через месяц-два, и, возможно, изменения цен на баланс будут заметны лишь в марте или апреле.

Аракс подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается признаков снижения цен ни в одном из сегментов.

Он также указал, что экспортный рынок очень изменчив и нестабилен, а на нём работают несколько конкурирующих стран, которые пытаются продавать продукцию по более низким ценам, чем латвийские компании. В то же время положительно то, что многие крупные производители отрасли в Скандинавии в конце прошлого года сократили объёмы производства, что даёт надежду на рост спроса на рынке, однако в целом Аракс не ожидает прорыва в отрасли.

По его словам, по сравнению с началом прошлого года ситуация в лесозаготовке сейчас улучшилась, чему способствует и большее количество потенциальных партнёров по сотрудничеству.

ЛАНЛ зарегистрирована в 2003 году, и её цель — представлять интересы лесозаготовителей, деревообрабатывающих и связанных с этими отраслями предприятий, а также защищать права членов в государственных учреждениях, представительствах в Латвии и за её пределами. В настоящее время ассоциация насчитывает 46 членов.