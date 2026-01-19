Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Много говорят, но мало строят: в Риге предпочитают покупать жилье, а не снимать 0 2441

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Много говорят, но мало строят: в Риге предпочитают покупать жилье, а не снимать
ФОТО: LETA

Столичная мэрия регулярно заказывает оценку рынка недвижимости Риги. Оценили еще раз в рамках актуализированной Программы долгосрочного развития Риги до 2030 года.

«По сравнению с Таллином и Вильнюсом, жилье в Риге доступнее, что способствует более объемам продажа, в свою очередь, в столицах соседних государств доминируют квартиры съемного сегмента», – говорится в последнем отчете.

Между тем, заметно существенное сокращение числа объектов, по сравнению с предыдущей пятилеткой. Так, если в 2020-25 гг. реализовывалось 149 проектов многоквартирных зданий, то с 2025 по 2028 заявлено – 45. За предшествовавшие 5 лет в Риге возведено всего 5 домов для долгосрочной аренды, а в следующие 3 года заявлено – 5.

На этом фоне выделяются проекты недвижимости, которые своей амбициозностью демонстрируют, что, если в целом в Латвии ситуация стагнирует, то у некоторых участников рынка денюжек как дров за баней. В документе обращается внимание на: Riga Waterfront (Андрейсала); Valterciems (Дрейлини); а также на застройку 3-й поперечной линии в Чиекуркалнсе.

Офисный сегмент в Риге долгое время критиковали за дефицит площадей класса А. Однако сейчас произошел другой перекос – бюро евростандарта выстроили, а снимать их некому, потому бизнес по сдаче в аренду сталкивается с тем, что «не всегда обеспечивает достаточную прибыльность девелоперам».

Насыщенность офисными зданиями наиболее характерна для Центра и массива Сканстес. «Одновременно обозначились также значимые вторичные центры – Бизнес-центр Мукусалас, новый ВЭФ/Тейка с проектами Gustavs и Jaunā Teika, Barona kvartāls и Skanstes City вместе с Duntes biroji».

Самыми значимыми планируемыми проектами документ мэрии называет: Verde (4-я очередь) на улице Сканстес; Krasta City в Латгальском предместье; Sporta 2 Kvartāls, примыкающий к массиву Сканстес.

Читайте нас также:
#недвижимость #инвестиции #Латвия #строительство #аренда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: ilgtspejasklasteris.lv Эксклюзив!
Изображение к статье: Судно "Тикю" вышло из порта Симидзу . Иконка видео
Изображение к статье: В битве за Гренландию есть первые жертвы – европейские автогиганты потеряет 3 млрд евро
Изображение к статье: Джурджулештский порт. Фото: Spiridon Ion Cepleanu / Wikipedia

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео