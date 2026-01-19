Столичная мэрия регулярно заказывает оценку рынка недвижимости Риги. Оценили еще раз в рамках актуализированной Программы долгосрочного развития Риги до 2030 года.

«По сравнению с Таллином и Вильнюсом, жилье в Риге доступнее, что способствует более объемам продажа, в свою очередь, в столицах соседних государств доминируют квартиры съемного сегмента», – говорится в последнем отчете.

Между тем, заметно существенное сокращение числа объектов, по сравнению с предыдущей пятилеткой. Так, если в 2020-25 гг. реализовывалось 149 проектов многоквартирных зданий, то с 2025 по 2028 заявлено – 45. За предшествовавшие 5 лет в Риге возведено всего 5 домов для долгосрочной аренды, а в следующие 3 года заявлено – 5.

На этом фоне выделяются проекты недвижимости, которые своей амбициозностью демонстрируют, что, если в целом в Латвии ситуация стагнирует, то у некоторых участников рынка денюжек как дров за баней. В документе обращается внимание на: Riga Waterfront (Андрейсала); Valterciems (Дрейлини); а также на застройку 3-й поперечной линии в Чиекуркалнсе.

Офисный сегмент в Риге долгое время критиковали за дефицит площадей класса А. Однако сейчас произошел другой перекос – бюро евростандарта выстроили, а снимать их некому, потому бизнес по сдаче в аренду сталкивается с тем, что «не всегда обеспечивает достаточную прибыльность девелоперам».

Насыщенность офисными зданиями наиболее характерна для Центра и массива Сканстес. «Одновременно обозначились также значимые вторичные центры – Бизнес-центр Мукусалас, новый ВЭФ/Тейка с проектами Gustavs и Jaunā Teika, Barona kvartāls и Skanstes City вместе с Duntes biroji».

Самыми значимыми планируемыми проектами документ мэрии называет: Verde (4-я очередь) на улице Сканстес; Krasta City в Латгальском предместье; Sporta 2 Kvartāls, примыкающий к массиву Сканстес.