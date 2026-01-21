Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на свиноферме ООО "Vaiņodes bekons" в Вайнедской волости Южно-Курземского края, где содержится более 22 000 домашних свиней, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

ПВС проводит мероприятия по уничтожению и локализации очага, а также эпидемиологическое расследование в пострадавшем хозяйстве. Чтобы ликвидировать вспышку и не допустить дальнейшего распространения заболевания, в хозяйстве начнется ликвидация свиней.

Вокруг свиноводческого комплекса установлена карантинная зона. В расположенных на этой территории загонах ПВС будет усиленно проверять состояние здоровья свиней и соблюдение требований биобезопасности. В карантинной зоне введены ограничения на перемещение живых свиней, а также продуктов свиного происхождения.

Представители ПВС пояснили, что наибольшей угрозой здоровью домашних свиней являются кабаны.

ПВС сообщила, что точное количество свиней на ферме может быть установлено в ближайшие дни, а ликвидация свиней займет не менее двух недель.

Представитель "Vaiņodes bekons" Артур Эглитис признал в беседе с агентством ЛЕТА, что сейчас неясно, как вирус проник на ферму и ситуация расследуется совместно с ПВС.

Учитывая, что свиньи на ферме содержатся в нескольких отдельных корпусах, "Vaiņodes bekons" продолжает работу с ПВС, чтобы не пришлось ликвидировать всех свиней, пояснил Эглитис.

Как сообщалось, в этом году АЧС в Латвии констатировано у 83 кабанов в 37 волостях 13 краев.

С июня 2014 года, когда в Латвии впервые была зарегистрирована АЧС, вирус был обнаружен в общей сложности у 8877 кабанов, в том числе в 2014 году у 217 кабанов, в 2015 году - у 1048, в 2016 году - у 1146, в 2017 году - у 1431, в 2018 году - у 905, в 2019 году - у 430, в 2020 году - у 377, в 2021 году - у 448, в 2022 году - у 1274 кабанов, а в 2023 году - у 1002 кабанов.

Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Беларусью. АЧС - очень опасное заболевание, и на ферме домашних свиней, где оно констатировано, нужно забивать все поголовье.

Оборот "Vaiņodes bekons" в 2024 году составил 5,938 млн евро, что на 1,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании сократилась в 5,2 раза и составила 203 618 евро, свидетельствует информация "Firmas.lv".

Компания зарегистрирована в 1998 году, ее основной капитал составляет 3,463 млн евро. Единственным владельцем "Vaiņodes bekons" является ООО "Vaiņode Agro Holding", которое, в свою очередь, принадлежит АО "AmberStone Group". Истинным бенефициаром "Vaiņodes bekons является Ника Берне.