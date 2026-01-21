С начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины в 2022 году, стоимость золотых резервов Центробанка России выросла более чем на 216 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Агентство отмечает, что эта сумма почти эквивалентна объёму российских активов, замороженных в Европе.

В Европейском союзе заморожены активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро, при этом примерно 185 миллиардов евро из этой суммы хранятся в финансовом учреждении Euroclear в Бельгии. В декабре страны ЕС подавляющим большинством голосов договорились заморозить российские активы, находящиеся в юрисдикции блока, на неопределённый срок.

Согласно данным Центробанка России, к концу 2025 года внешние резервы России составили почти 755 миллиардов долларов, из которых 326,5 миллиарда приходились на золото.

По информации Bloomberg, в 2025 году Центральный банк России воздерживался от масштабных закупок золота, а также от активного использования своих золотых резервов. Центробанк начал постепенно использовать золото только в конце года, в результате чего запасы сократились до 74,8 миллиона тройских унций.

Тем не менее, по оценкам агентства, в настоящее время золото составляет около 43% внешних резервов Центробанка России по сравнению с 21% до начала полномасштабной войны в Украине.

Цена на золото в 2025 году выросла на 65%, указывает Bloomberg. С начала 2026 года золото подорожало ещё более чем на 8%, превысив отметку в 4700 долларов за унцию. Министерство финансов России прогнозирует дальнейший рост цены до 5000 долларов и выше.