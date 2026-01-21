Baltijas balss logotype
Налоговые долги в Латвии продолжают сокращаться, но большую часть трудно взыскать 0 675

Бизнес
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Налоговые долги в Латвии продолжают сокращаться, но большую часть трудно взыскать
ФОТО: LETA

В Латвии на начало января этого года общий объем налоговых долгов, включая текущие, приостановленные долги и долги с продленным сроком уплаты, составил 815,729 миллиона евро, что на 1,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,4% меньше по сравнению с началом прошлого года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В том числе долги государственному основному бюджету на 1 января 2026 года составили 336,638 миллиона евро — на 2,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Долги бюджетам самоуправлений достигли 295,861 миллиона евро, что на 0,9% меньше, а долги по социальным взносам — 183,229 миллиона евро, что на 0,4% меньше.

Текущие долги, по которым начисляются штрафные пени, на 1 января составляли 66,2% от общей суммы долгов, или 540,078 миллиона евро.

Также, согласно данным СГД, по состоянию на 1 января безнадежными были признаны долги на сумму 2,139 миллиона евро — они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

В свою очередь, в соответствии с нормативными актами, взыскиваемыми на начало января были признаны долги на сумму 537,939 миллиона евро, в том числе реально взыскиваемыми — 245,408 миллиона евро, а реально не подлежащими взысканию — 292,531 миллиона евро. Из суммы долгов, признанных реально не подлежащими взысканию, у должников на 292,485 миллиона евро отсутствуют денежные средства и имущество, на которые можно обратить взыскание, а по долгам на 45 400 евро наступил срок давности.

Продление срока уплаты на 1 января было предоставлено по долгам на общую сумму 66,074 миллиона евро, что на 31,5% меньше, чем годом ранее.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных пеней, на начало января составляла 209,576 миллиона евро — эта сумма сформирована долгами предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общий объем налоговых долгов в Латвии составлял 844,276 миллиона евро.

#финансы #Латвия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

