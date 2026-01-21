Он отметил, что ещё один рекомендованный гидом Michelin ресторан Barents объявил о своём закрытии, что подтверждает — в начале года ресторанный и общепитовский секторы переживают сложный период.

Ензис добавил, что трудно не только в сегменте изысканных ресторанов — многие заведения закрываются "тихо и спокойно". Он подчеркнул, что эта тенденция, вероятно, продолжится, поскольку сейчас несезон, и у предпринимателей нет надежды на изменения, так как на политическом уровне не ведётся никаких дискуссий о критическом положении отрасли и её поддержке.

"Качественные продукты, которые любят гости и которые пользуются спросом, не могут выжить и продолжать работу. Это означает, что в системе в целом что-то не так", — отметил Ензис.

В связи с этим ЛАР, Ассоциация баров Латвии и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов договорились о следующих шагах, включая пикет в сентябре этого года, сообщил Ензис.

Он указал, что на политическом уровне сейчас наблюдается бездействие, а в самой отрасли — множество вызовов: туристов мало, покупательная способность населения снижается, налоговая нагрузка высока, в Латвии одна из самых высоких ставок налога на добавленную стоимость (НДС) в Европейском союзе, а также самая высокая налоговая нагрузка на рабочую силу в странах Балтии. По его словам, "света в конце туннеля не видно", и отрасли не оказывается поддержка.

Как уже сообщалось, в Старой Риге, на улице Смилшу, будет закрыт включённый в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide ресторан и бар Barents.

Последний рабочий день заведения — 31 января.

Таким образом, Barents станет вторым рестораном из Michelin Guide в Латвии, который закроется в январе этого года. Как сообщалось ранее, 12 января этого года был закрыт ресторан морепродуктов Tails на улице Антонияс в Риге.