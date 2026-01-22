Вложение дополнительных государственных средств в национальную авиакомпанию "airBaltic" не исключено, признала в четверг в передаче Латвийского радио "Krustpunktā" премьер-министр Эвика Силиня.

По ее словам, такая региональная авиакомпания, как "airBaltic", должна постоянно развиваться, что требует дополнительных инвестиций.

Премьер-министр подчеркнула, что необходимо подумать, как помочь авиакомпании, учитывая ее вклад в народное хозяйство Латвии.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительного финансирования из государственного бюджета, Силиня заявила, что такой вариант "никогда нельзя исключать". По ее словам, "государство как держатель акций должно быть готово действовать в условиях меняющейся бизнес-среды".

Сигналы о необходимости дополнительных средств со стороны "airBaltic" уже поступали, однако авиакомпания не обращалась к правительству с такой просьбой, признала Силиня. В настоящее время "airBaltic" ищет дополнительных партнеров для привлечения средств, подчеркнула она.

Как сообщалось, министр сообщения Атис Швинка заявил агентству ЛЕТА во вторник, что авиакомпания "airBaltic", помимо первичного публичного предложения акций (IPO), должна оценить и другие инструменты привлечения частного капитала.

Швинка рассказал, что во вторник на закрытой части заседания Кабинет министров встретился с новым исполнительным директором "airBaltic" Эрно Хилденом, который ознакомил правительство со своим опытом и планом работы и отметил, что в 2026 году "airBaltic" потребуется привлечение частного капитала, поэтому компании повторно поручено оценить возможности рынка и подготовить предложение.

На вопрос, не обсуждался ли на заседании правительства вопрос о необходимом дополнительном государственном финансировании, министр сообщения ответил отрицательно.

В 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

В конце августа 2025 года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". Латвийскому государству теперь принадлежат 88,37% акций компании, "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору Ларсу Туссену через принадлежащую ему компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, прочим владельцам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.