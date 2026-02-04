Оценка в 1,06 трлн евро для объединённого бизнеса SpaceX–xAI сокращает разрыв с Tesla, пока Маск делает ставку на ИИ и космос, а Tesla борется с замедлением роста и сокращением субсидий.

Стоимость компании SpaceX Илона Маска после слияния с проектом в сфере искусственного интеллекта xAI оценивается в 1,25 трлн долларов (1,06 трлн евро), что сокращает разрыв с Tesla и меняет баланс сил в его бизнес-империи.

Рыночная капитализация Tesla составляет около 1,58 трлн долларов (1,34 трлн евро) — всего на 26% больше, чем последняя частная оценка SpaceX.

Формально теперь большая часть состояния Маска приходится на ракетную компанию, а не на производителя электромобилей.

В начале 2026 года стоимость Tesla снизилась. Акции с начала года потеряли около 6% после того, как в начале января компания сообщила о 16-процентном падении поставок автомобилей и 3-процентном сокращении совокупной выручки за 2025 год — первом годовом снижении в ее истории.

Основное автомобильное подразделение испытывает давление из-за усиливающейся конкуренции в Китае и Европе, а также из-за прекращения действия федерального налогового вычета на электромобили в США.

На бренд негативно влияет и политическая активность Маска, включая его связи с администрацией Трампа и поддержку ультраправых фигур в Европе.

Падение продаж электромобилей заставляет делать ставку на роботов

На фоне замедления продаж электромобилей Маск сместил фокус Tesla в сторону служб роботакси и гуманоидных роботов Optimus — направлений, в которых компания еще не создала значимый бизнес.

На прошлой неделе он сообщил аналитикам, что Tesla прекратит выпуск моделей S и X, на которые в 2025 году приходилось менее 3% поставок, а производственные линии переоснастят под выпуск Optimus.

SpaceX, напротив, занимает доминирующее положение на своих ключевых рынках. Компания является ведущим поставщиком услуг по выведению грузов на орбиту и имеет многомиллиардные контракты с НАСА и министерством обороны США.

Она также управляет спутниковой сетью доступа в интернет Starlink, насчитывающей более 9000 аппаратов на орбите и около девяти миллионов абонентов.

Согласно объявленному на этой неделе слиянию, стоимость SpaceX оценивается в 1 трлн долларов (847 млрд евро), а xAI — в 250 млрд долларов (212 млрд евро).

Сделка последовала за прошлогодним соглашением, в рамках которого xAI приобрела социальную сеть X, ранее известную как Twitter, в ходе обмена акциями.

По словам Маска, объединение SpaceX и xAI призвано поддержать создание дата-центров в космосе, что, по его мнению, позволит избежать энергетических ограничений на Земле.

По оценкам экспертов, запуск проекта в полном масштабе в обозримом будущем маловероятен с учетом технических, логистических и финансовых трудностей.

Проект потребует новых решений в области защиты от радиации и систем охлаждения в космосе, а также значительных затрат на вывод на орбиту и сборку больших объемов тяжелого оборудования.

Политические и регуляторные риски для X

Несмотря на высокую оценку, слияние может создать для инвесторов новые риски. Прибыль SpaceX может направляться на финансирование инфраструктуры xAI, тогда как сама компания ИИ сталкивается с пристальным вниманием регуляторов в ряде стран.

Власти Европы, Индии, Малайзии и США начали расследования в отношении генератора изображений Grok от xAI после того, как его использовали для создания откровенных дипфейков с изображениями женщин и детей.

На этой неделе французские следователи также провели обыски в офисах X в рамках расследования предполагаемых злоупотреблений алгоритмами.

Юристы предупреждают, что часть этих рисков может перекинуться и на SpaceX, особенно с учетом того, что значительная часть бизнеса Starlink носит международный характер.

Пока что этими осложнениями проще управлять, пока SpaceX остается непубличной компанией под контролем Маска.

Будущее размещение акций на бирже поставит более жесткие вопросы о том, готовы ли инвесторы поддержать такую высокую оценку на фоне новых регуляторных и политических рисков.