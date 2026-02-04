Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

SpaceX оценили в 1,06 трлн € после слияния с xAI, Муск укрепляет империю 0 100

Бизнес
Дата публикации: 04.02.2026
Euronews
Изображение к статье: SpaceX оценили в 1,06 трлн € после слияния с xAI, Муск укрепляет империю
ФОТО: twitter

Оценка в 1,06 трлн евро для объединённого бизнеса SpaceX–xAI сокращает разрыв с Tesla, пока Маск делает ставку на ИИ и космос, а Tesla борется с замедлением роста и сокращением субсидий.

Стоимость компании SpaceX Илона Маска после слияния с проектом в сфере искусственного интеллекта xAI оценивается в 1,25 трлн долларов (1,06 трлн евро), что сокращает разрыв с Tesla и меняет баланс сил в его бизнес-империи.

Рыночная капитализация Tesla составляет около 1,58 трлн долларов (1,34 трлн евро) — всего на 26% больше, чем последняя частная оценка SpaceX.

Формально теперь большая часть состояния Маска приходится на ракетную компанию, а не на производителя электромобилей.

В начале 2026 года стоимость Tesla снизилась. Акции с начала года потеряли около 6% после того, как в начале января компания сообщила о 16-процентном падении поставок автомобилей и 3-процентном сокращении совокупной выручки за 2025 год — первом годовом снижении в ее истории.

Основное автомобильное подразделение испытывает давление из-за усиливающейся конкуренции в Китае и Европе, а также из-за прекращения действия федерального налогового вычета на электромобили в США.

На бренд негативно влияет и политическая активность Маска, включая его связи с администрацией Трампа и поддержку ультраправых фигур в Европе.

Падение продаж электромобилей заставляет делать ставку на роботов

На фоне замедления продаж электромобилей Маск сместил фокус Tesla в сторону служб роботакси и гуманоидных роботов Optimus — направлений, в которых компания еще не создала значимый бизнес.

На прошлой неделе он сообщил аналитикам, что Tesla прекратит выпуск моделей S и X, на которые в 2025 году приходилось менее 3% поставок, а производственные линии переоснастят под выпуск Optimus.

SpaceX, напротив, занимает доминирующее положение на своих ключевых рынках. Компания является ведущим поставщиком услуг по выведению грузов на орбиту и имеет многомиллиардные контракты с НАСА и министерством обороны США.

Она также управляет спутниковой сетью доступа в интернет Starlink, насчитывающей более 9000 аппаратов на орбите и около девяти миллионов абонентов.

Согласно объявленному на этой неделе слиянию, стоимость SpaceX оценивается в 1 трлн долларов (847 млрд евро), а xAI — в 250 млрд долларов (212 млрд евро).

Сделка последовала за прошлогодним соглашением, в рамках которого xAI приобрела социальную сеть X, ранее известную как Twitter, в ходе обмена акциями.

По словам Маска, объединение SpaceX и xAI призвано поддержать создание дата-центров в космосе, что, по его мнению, позволит избежать энергетических ограничений на Земле.

По оценкам экспертов, запуск проекта в полном масштабе в обозримом будущем маловероятен с учетом технических, логистических и финансовых трудностей.

Проект потребует новых решений в области защиты от радиации и систем охлаждения в космосе, а также значительных затрат на вывод на орбиту и сборку больших объемов тяжелого оборудования.

Политические и регуляторные риски для X

Несмотря на высокую оценку, слияние может создать для инвесторов новые риски. Прибыль SpaceX может направляться на финансирование инфраструктуры xAI, тогда как сама компания ИИ сталкивается с пристальным вниманием регуляторов в ряде стран.

Власти Европы, Индии, Малайзии и США начали расследования в отношении генератора изображений Grok от xAI после того, как его использовали для создания откровенных дипфейков с изображениями женщин и детей.

На этой неделе французские следователи также провели обыски в офисах X в рамках расследования предполагаемых злоупотреблений алгоритмами.

Юристы предупреждают, что часть этих рисков может перекинуться и на SpaceX, особенно с учетом того, что значительная часть бизнеса Starlink носит международный характер.

Пока что этими осложнениями проще управлять, пока SpaceX остается непубличной компанией под контролем Маска.

Будущее размещение акций на бирже поставит более жесткие вопросы о том, готовы ли инвесторы поддержать такую высокую оценку на фоне новых регуляторных и политических рисков.

Читайте нас также:
#космос #Илон Маск #финансы #искусственный интеллект #Tesla #spacex #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пахать на производстве становится все менее желанной перспективой. Иконка видео
Изображение к статье: Неожиданно: флагов Латвии в магазинах станет меньше. Компании с «неправильными» флагами грозит штраф до 10 000 евро
Изображение к статье: Крупнейший в стране гидроузел "Санься" /"Три ущелья"/ в городе Ичан провинции Хубэй /Центральный Китай/. Иконка видео
Изображение к статье: Скоро криворожская сталь остынет навеки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео