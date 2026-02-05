АО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) в соответствии с Законом о национальной безопасности прекратило трудовые отношения с 13 гражданами России и Беларуси, сообщили агентству LETA в компании. Также несколько граждан РФ и Беларуси уволены и в муниципальных предприятиях Риги.

Одновременно LDz планирует прекратить трудовые отношения ещё с 13 гражданами России и Беларуси, которые в настоящее время находятся в длительном отпуске.

В компании пояснили, что в соответствии с Трудовым законом выходное пособие в таких случаях не выплачивается.

В отношении пяти работников в Службу государственной безопасности (СГБ) направлены запросы на получение отдельных разрешений на их трудоустройство. В настоящий момент ответа от СГБ ещё нет.

В компании отметили, что эти пять работников обладают специфическими компетенциями, которых нет на рынке труда, и для их подготовки требуется длительное время. Кроме того, указанные работники ранее начали процедуру натурализации и находятся на пути к получению гражданства Латвии.

LDz указало, что до получения ответа от СГБ сотрудники продолжают выполнять свои рабочие обязанности, при этом обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Закон о национальной безопасности, среди прочего, включено положение, согласно которому граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на объектах критической инфраструктуры, имеющих особое значение на уровне ЕС, если работа предусматривает доступ к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования этих объектов.

Такое трудоустройство допускается только в исключительном порядке и при наличии отдельного разрешения органа госбезопасности. Указанная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.

В муниципальных предприятиях Риги также уволены несколько граждан России и Беларуси

Также в принадлежащих Рижскому самоуправлению капитальных обществах были уволены несколько граждан России и Беларуси, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Во исполнение требований Закона о национальной безопасности ООО Rīgas ūdens прекратило трудовые отношения с пятью гражданами России.

Один из них работал сантехником в службе водопровода и канализации, а четверо — операторами оборудования на станции биологической очистки Daugavgrīva, при этом один из них был пенсионного возраста.

ООО Rīgas siltums уже выявило работников, на которых распространяются ограничения закона. Таких немного. В отношении нескольких сотрудников, являющихся высококвалифицированными специалистами в инженерно-технической сфере и которых трудно быстро заменить, начаты консультации с органами госбезопасности, уточнили в самоуправлении.

Как только будут приняты окончательные решения, самоуправление пообещало предоставить информацию.

В свою очередь, в Рижском роддоме граждан России или Беларуси не трудоустроено. Рижская 2-я больница ещё собирает информацию, и она будет доступна позже. Рижская 1-я больница является амбулаторным учреждением и не относится к объектам критической инфраструктуры.

Также предприятия Rīgas satiksme и Rīgas meži не классифицируются как объекты критически важной инфраструктуры, и, соответственно, на них не распространяются требования закона.

Агентство LETA уже сообщало, что ряд предприятий в связи с требованиями закона прекратили трудовые отношения с гражданами России и Беларуси.

Согласно информации из архива агентства, в июне прошлого года Сейм принял поправки к Закону о национальной безопасности, запрещающие гражданам России и Беларуси работать или оказывать услуги на объектах критической инфраструктуры.

Критическая инфраструктура — это объекты, системы или их части, расположенные в Латвии и имеющие важное значение для выполнения ключевых функций общества, а также для охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия населения.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены или оказывать услуги на объектах критической инфраструктуры, а также на объектах, имеющих особое значение на уровне ЕС, если их деятельность связана с доступом к важной информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования этой инфраструктуры.

Работа граждан России или Беларуси в критической инфраструктуре возможна только в исключительных случаях и при наличии отдельного разрешения органов госбезопасности.