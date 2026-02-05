Baltijas balss logotype
Увольнения граждан РФ и Беларуси продолжаются. На этот раз - на железной дороге и не только 13 30630

Бизнес
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Увольнения граждан РФ и Беларуси продолжаются. На этот раз - на железной дороге и не только
ФОТО: LETA

АО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) в соответствии с Законом о национальной безопасности прекратило трудовые отношения с 13 гражданами России и Беларуси, сообщили агентству LETA в компании. Также несколько граждан РФ и Беларуси уволены и в муниципальных предприятиях Риги.

Одновременно LDz планирует прекратить трудовые отношения ещё с 13 гражданами России и Беларуси, которые в настоящее время находятся в длительном отпуске.

В компании пояснили, что в соответствии с Трудовым законом выходное пособие в таких случаях не выплачивается.

В отношении пяти работников в Службу государственной безопасности (СГБ) направлены запросы на получение отдельных разрешений на их трудоустройство. В настоящий момент ответа от СГБ ещё нет.

В компании отметили, что эти пять работников обладают специфическими компетенциями, которых нет на рынке труда, и для их подготовки требуется длительное время. Кроме того, указанные работники ранее начали процедуру натурализации и находятся на пути к получению гражданства Латвии.

LDz указало, что до получения ответа от СГБ сотрудники продолжают выполнять свои рабочие обязанности, при этом обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Закон о национальной безопасности, среди прочего, включено положение, согласно которому граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на объектах критической инфраструктуры, имеющих особое значение на уровне ЕС, если работа предусматривает доступ к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования этих объектов.

Такое трудоустройство допускается только в исключительном порядке и при наличии отдельного разрешения органа госбезопасности. Указанная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.

В муниципальных предприятиях Риги также уволены несколько граждан России и Беларуси

Также в принадлежащих Рижскому самоуправлению капитальных обществах были уволены несколько граждан России и Беларуси, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Во исполнение требований Закона о национальной безопасности ООО Rīgas ūdens прекратило трудовые отношения с пятью гражданами России.

Один из них работал сантехником в службе водопровода и канализации, а четверо — операторами оборудования на станции биологической очистки Daugavgrīva, при этом один из них был пенсионного возраста.

ООО Rīgas siltums уже выявило работников, на которых распространяются ограничения закона. Таких немного. В отношении нескольких сотрудников, являющихся высококвалифицированными специалистами в инженерно-технической сфере и которых трудно быстро заменить, начаты консультации с органами госбезопасности, уточнили в самоуправлении.

Как только будут приняты окончательные решения, самоуправление пообещало предоставить информацию.

В свою очередь, в Рижском роддоме граждан России или Беларуси не трудоустроено. Рижская 2-я больница ещё собирает информацию, и она будет доступна позже. Рижская 1-я больница является амбулаторным учреждением и не относится к объектам критической инфраструктуры.

Также предприятия Rīgas satiksme и Rīgas meži не классифицируются как объекты критически важной инфраструктуры, и, соответственно, на них не распространяются требования закона.

Агентство LETA уже сообщало, что ряд предприятий в связи с требованиями закона прекратили трудовые отношения с гражданами России и Беларуси.

Согласно информации из архива агентства, в июне прошлого года Сейм принял поправки к Закону о национальной безопасности, запрещающие гражданам России и Беларуси работать или оказывать услуги на объектах критической инфраструктуры.

Критическая инфраструктура — это объекты, системы или их части, расположенные в Латвии и имеющие важное значение для выполнения ключевых функций общества, а также для охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия населения.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены или оказывать услуги на объектах критической инфраструктуры, а также на объектах, имеющих особое значение на уровне ЕС, если их деятельность связана с доступом к важной информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования этой инфраструктуры.

Работа граждан России или Беларуси в критической инфраструктуре возможна только в исключительных случаях и при наличии отдельного разрешения органов госбезопасности.

#железная дорога #Латвия #увольнения #безопасность #экономика #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

(13)
  • ES
    Ella Stroika
    5-го февраля

    Продолжают сокращать население. Будут проблемы с работой- люди конечно уедут, с семьями. Что у них с голове..дикость какая..

    42
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    видимо пора начинать Прибалтикое СВО

    37
    14
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Пора тебе трепанацию черепа делать.Сейчас придут главные специалисты :ежов,берия и вышинский

    6
    39
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Пусть уволенные благодарят за это своих пожизненных правителей:путлера-заде и лукавого-заде.

    3
    60
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Судя по замащкам, Добрый, твой дед у Ежова точно работал подавальщиком чая. Какой слог, какое вычурное брызганье слюной! Тебе бы еще вставить в речуги что-то про "сверхчеловеков" и срочно накинуть черный китель с серебряными рунами. Плевать, что рожей не вышел - в душе настоящий ариец! Унтерменш, мля... :)

    36
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    еще копию чиновникам в Брюссель

    23
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    запрет на профессию???

    всем пострадавшим срочно писать жалобы 3м адресатам -

    1- в Секретариат Генсека ООН 2-Королю Великобритании, как надзирающим за порядком на территории СССР 3-Королю Швеции как Временному управляющему территорией Прибалтики

    Письма фиксируют нарушения Прав

    31
    3
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Напиши заявление директору дурки,в которой ты находишься.

    2
    38
  • A
    Aleks
    5-го февраля

    Когда они пришли за коммунистами-я молчал. Когда они пришли за социал демократами -я молчал. Когда они пришли за профсоюзными деятелями-я молчал. Когда пришли за мной,то заступится за меня уже было некому... Пастор Немеллер.

    123
    6
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    5-го февраля

    А смысл? Среди титульных больше недовольных работой правительства и всяких там VDD, чем среди граждан других стран.

    74
    3
  • АП
    Алексей Попович
    5-го февраля

    До измерения черепа, цвета глаз и волос немного осталось.

    178
    2
  • Д
    Дед
    5-го февраля

    Латвия коричневеет с каждым днем все больше.

    198
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Следующий шаг - принимать на работу при наличии в роду латышей до седьмого колена и правильной формы черепа. Гитлер из ада аплодирует своей оторванной челюстью.

    193
    3
Читать все комментарии

