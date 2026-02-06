Baltijas balss logotype
Как страны Балтии пережили первый год после отключения от БРЭЛЛ 2 582

Бизнес
Дата публикации: 06.02.2026
LETA
Изображение к статье: Как страны Балтии пережили первый год после отключения от БРЭЛЛ

Почти незаметно - и очень хорошо, что именно так, - прошел год с тех пор, как ранним утром 8 февраля 2025 года началось отключение стран Балтии от общей электросети Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, известной под аббревиатурой БРЭЛЛ, пишет Latvijas Avīze.

Уже сутки спустя, 9 февраля, этот процесс завершился синхронизацией и подключением к электросети континентальной Европы. Чтобы переход прошел максимально гладко и безболезненно для потребителей, страны Балтии и Евросоюз вели системную подготовительную работу еще с 2009 года, а особенно интенсивно - после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Сейчас, спустя год без каких-либо значимых проблем в электроснабжении и работе сетей передачи, можно с уверенностью сказать: страны Балтии продемонстрировали способность безупречно реализовать как технически, так и организационно крайне сложный проект. Заместитель госсекретаря Министерства климата и энергетики по вопросам энергетической политики Лига Розентале оценивает итоги следующим образом:

"Год после отключения балтийской электросистемы от кольца БРЭЛЛ, на мой взгляд, можно считать очень успешным, хотя юридически с момента отключения прошло лишь несколько месяцев. Формально процесс был завершен осенью прошлого года, когда в Туме и Резекне были введены в эксплуатацию аккумуляторные системы мощностью 20 и 60 мегаватт для накопления электроэнергии и балансировки системы. Ранее такие резервы балансировки нам обеспечивала Россия, теперь же мы создаем их самостоятельно, как того требуют нормативные акты ЕС".

Розентале добавила, что аккумуляторная система в Резекне была на 100% профинансирована из фонда ЕС "RepowerEU", а система в Туме - на 75% за счет Европейского инструмента соединения инфраструктуры "Connecting Europe Facility". После ввода этих мощностей расходы на балансировку электросети в Латвии существенно снизились.

В течение года работа электросистемы оставалась стабильной, не было зафиксировано ни одного незапланированного отключения, несмотря на несколько случаев повреждения морских кабелей электропередачи между Эстонией и Финляндией. Это свидетельствует о высокой готовности операторов электропередачи всех трех стран Балтии к кризисным ситуациям.

#Латвия #энергетика #Евросоюз #Россия
Оставить комментарий

(2)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    6-го февраля

    Отчен хорошо пережила.Но дороже.

    6
    0
  • Д
    Дед
    6-го февраля

    Вот пиликают! Отключения были и неоднократно, особенно в солнечную погоду, а главное, для тех, кто оплачивает ел-во, очень , даже заметно. Счета увеличились минимум на 20%

    7
    1

