Российский Минфин сообщил о рекордном дефиците региональных бюджетов - они выросли на 500% или в пять раз всего за один год.

По итогам 2025 года совокупный дефицит бюджетов российских регионов составил 1,538 триллиона рублей (0,7 процента ВВП). Такие предварительные данные опубликовал Минфин. Как отмечают СМИ, результат стал рекордным в истории в номинальном значении и близок к максимальному уровню в процентном отношении.

Годом ранее дефицит региональных бюджетов составлял 298 миллиардов рублей, то есть в пять раз меньше, в 2023-м — 200 миллиардов, а в 2022-м наблюдался профицит в объеме 51 миллиарда.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,645 триллиона рублей, в 2024-м — 3,485 триллиона, в 2023-м — 3,23 триллиона, а в 2022-м — 3,3 триллиона рублей.

В середине прошлого года отдельные аналитики не исключали, что по итогам 12 месяцев дефицит федерального бюджета дойдет до семи или даже восьми триллионов рублей. Тем не менее к концу года Минфину удалось уложиться в сентябрьский прогноз. В январе MMI предполагал, что такой результат стал возможным за счет переноса части совокупного дефицита на региональный уровень.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщил, что финансовый блок опасается роста дефицита федерального бюджета в 2026 году до 10,5 триллиона рублей, что в три раза выше плана. Такая ситуация может возникнуть в случае сохранения проблем с объемами и ценами на экспортируемую нефть.