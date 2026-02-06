Baltijas balss logotype
Почему Латвия не всегда получает дешёвое электричество с севера 0 520

Бизнес
Дата публикации: 06.02.2026
LETA
Изображение к статье: Почему Латвия не всегда получает дешёвое электричество с севера

Традиционно биржевая цена на электроэнергию в Эстонии несколько ниже, чем в Латвии, пишет Diena.

Так, в прошлом году средняя цена в Эстонии составляла 80,39 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а в Латвии - 85,73 евро/МВт/ч; в позапрошлом году средние цены были одинаковыми, а наибольшая разница наблюдалась в 2022 году, когда электроэнергия была особенно дорогой, свидетельствуют данные биржи "Nord Pool". Одной из причин ценовых различий является пропускная способность сетей между двумя странами Балтии, а также более дешевая электроэнергия, производимая в Финляндии.

"Ограничения передаточной мощности действительно могут вызывать ценовые различия между странами. Любое ограничение увеличивает риск того, что цена электроэнергии в Латвии будет выше. Поскольку страны Балтии импортируют электроэнергию из Финляндии, заторы в системе передачи между Латвией и Эстонией создают ценовые различия, и в случае дефицита в Латвии формируется более высокая цена, так как для покрытия спроса задействуются более дорогие источники производства энергии", - пояснил руководитель бизнес-сегмента "Ignitis Latvija" Янис Зелчс.

Он отмечает, что в последние годы электроэнергия в Эстонии была дешевле, чем в Латвии, благодаря мощным интерконнекторам с Финляндией, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2026 году. Однако в текущем году средняя цена на электроэнергию в Латвии пока немного ниже, чем в Эстонии (в Эстонии - 167,56 евро/МВт/ч, в Латвии - 166,76 евро/МВт/ч), поскольку, например, в конце января более высокая цена на электроэнергию в Финляндии сильнее повлияла на рынок Эстонии, а до Латвии из-за ограниченной пропускной способности межсоединений дошла не в полном объеме.

В конце прошлого года эстонские производители электроэнергии выразили недовольство предусмотренной на этот год максимальной пропускной способностью соединений с Латвией. Руководитель торговли энергией "Enefit" Тийт Хёбеёги отметил в разговоре с эстонским общественным СМИ, что, согласно ожиданиям участников рынка, после завершения работ по реконструкции сетей, связанных с синхронизацией, доступная мощность передачи из Эстонии в Латвию должна была вырасти в полном объеме - до 1400 мегаватт (МВт). Поэтому информация об ограничении мощностей в 2026 году стала для него неожиданной.

Отметим, что в 2025 году Эстония получила около половины потребляемой электроэнергии из Финляндии. Ограниченная пропускная способность означает, что в ситуациях, когда цены на электроэнергию в Латвии и Литве выше, чем в Эстонии, эстонские производители не смогут увеличить производство и экспорт. Аналогично Латвия и Литва не смогут в полном объеме получать более дешевую электроэнергию с севера, пояснил Хёбеёги.

#Эстония #Финляндия #Латвия #энергетика #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
