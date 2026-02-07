Baltijas balss logotype
Раскрыты потери главной экономики ЕС из-за кризисов 0 383

Бизнес
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты потери главной экономики ЕС из-за кризисов
ФОТО: Global Look Press

IW: экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро.

Экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро. Такими данными поделился Институт германской экономики (IW), раскрывший конкретные причины регресса.

В зоне внимания исследователей оказался период с 2020 года, за это время экономика ФРГ столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, боевых действий на Украине и сложностях в отношениях с Соединенными Штатами. Из потерь реального ВВП в 940 миллиардов евро практически четверть приходится на последний пункт и на последний год, в течение которого США управляет Дональд Трамп.

«Нынешнее десятилетие до сих пор проходит под знаком необычных шоков и колоссального бремени структурной адаптации экономики, которое к настоящему времени значительно превысило уровень нагрузки прошлых кризисов», — сказал эксперт IW Михаэль Гремлинг.

При этом потери Германии из-за стагнации 2001-2004 годов составили, по данным Института германской экономики, примерно 360 миллиардов евро, а потери добавленной стоимости по итогам финансового кризиса 2008-2009 годов — около 525 миллиардов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа переживает период величайшей неопределенности и должна стать более независимой в сфере экономики и обороны. По его словам, сейчас в мире появляются «великие державы», которые считают возможным проводить силовую политику, «иногда даже нарушающую правила».

#США #кризис #коронавирус #ВВП #потери #экономика #Фридрих Мерц #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
