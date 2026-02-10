Американский оператор магазинов одежды Eddie Bauer LLC, принадлежащий холдингу Catalyst Brands, подал заявление о несостоятельности в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, сообщил ритейлер.

Предусмотренная этой статьей процедура позволяет реорганизовать активы и реструктурировать обязательства для преодоления кризиса.

Eddie Bauer LLC - оператор магазинов и лицензиат бренда Eddie Bauer в США и Канаде. Компания начинает ликвидацию некоторых из них, но пока они продолжат работать.

Компания проведет ликвидационную распродажу товаров в магазинах и попытается найти покупателя на весь этот бизнес или его часть. Если поиски завершатся успехом, она может отказаться от полной ликвидации бизнеса.

Как сказано в заявлении о банкротстве Eddie Bauer LLC, у компании более 100 тысяч кредиторов и обязательства на сумму в диапазоне $1-10 млрд при активах всего в $100-500 млн.

Первый магазин Eddie Bauer появился в Сиэтле в 1920 году. Компания полностью экипировала участников первой американской экспедиции, поднявшейся на Эверест (1963 год), и первой получила патент на стеганый пуховик.