Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Производитель одежды, запатентовавший стёганый пуховик, подал заявление о банкротстве 0 983

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Производитель одежды, запатентовавший стёганый пуховик, подал заявление о банкротстве

Американский оператор магазинов одежды Eddie Bauer LLC, принадлежащий холдингу Catalyst Brands, подал заявление о несостоятельности в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, сообщил ритейлер.

Предусмотренная этой статьей процедура позволяет реорганизовать активы и реструктурировать обязательства для преодоления кризиса.

Eddie Bauer LLC - оператор магазинов и лицензиат бренда Eddie Bauer в США и Канаде. Компания начинает ликвидацию некоторых из них, но пока они продолжат работать.

Компания проведет ликвидационную распродажу товаров в магазинах и попытается найти покупателя на весь этот бизнес или его часть. Если поиски завершатся успехом, она может отказаться от полной ликвидации бизнеса.

Как сказано в заявлении о банкротстве Eddie Bauer LLC, у компании более 100 тысяч кредиторов и обязательства на сумму в диапазоне $1-10 млрд при активах всего в $100-500 млн.

Первый магазин Eddie Bauer появился в Сиэтле в 1920 году. Компания полностью экипировала участников первой американской экспедиции, поднявшейся на Эверест (1963 год), и первой получила патент на стеганый пуховик.

Читайте нас также:
#банкротство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay
Изображение к статье: «Mego» запускает мобильное приложение и усиливает программу лояльности
Изображение к статье: Бескрайние, солнечные просторы Америки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео