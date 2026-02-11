Прибыль рынка модной индустрии сократится на 34% к 2030 году из-за падения суммарной операционной рентабельности компаний на фоне изменения климата. Об этом говорится в докладе некоммерческой организации Apparel Impact Institute (AII).

Согласно отчету AII, на прибыль компаний повлияют три фактора:

увеличение налогов на выброс парниковых газов;

рост цены на сырье;

увеличение цен на энергоносители.

Изменение налоговой базы на углеродные выбросы становится все более серьезной проблемой для компаний. В докладе приводятся в качестве примера механизмы Европейского союза, которые предполагают налог на импорт товара, производство которого требовало бы выброс парниковых газов.

Выделяют три категории выбросов в зависимости от масштаба. Первая категория — прямые выбросы, вторая — косвенные выбросы (созданные вследствие закупки электроэнергии), третья — неконтролируемые компаниями выбросы на этапах производства товара (производственные отходы от поставщиков или отходы, которые оставляют покупатели).

Многие страны мира ставят цели по достижению углеродной нейтральности уже в середине XXI века.

Производители модной индустрии относятся к третьей категории. Им предстоит заняться декарбонизацией своих цепочек поставок, объяснила старший директор по устойчивому финансированию Кристина Элиндер Лильяс. По ее словам, бренды сталкиваются с проблемами в решении проблем декарбонизации, потому что зачастую не владеют компаниями-поставщиками.

Кроме того, многим компаниям модной индустрии просто не хватает денег на такие изменения. В докладе эксперты AII советуют компаниям объединиться с поставщиками, чтобы разделить бремя декарбонизации.