Мороз по коже: жители Стокгольма платят за газ вчетверо больше рижан

Бизнес
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скандинавы привыкли к экономичным плиткам.

Скандинавы привыкли к экономичным плиткам.

В среднем, по данным Eurostat, электричество, газ и другие виды топлива составляют 4,6% от общих расходов домохозяйств.

Цены на электроэнергию и газ сильно различаются по Европе. С учётом ППС наибольшая нагрузка на домохозяйства ложится в странах Центральной и Восточной Европы.

После вторжения России в Украину в начале 2022 года цены на энергию для населения в Европе резко выросли. Примерно через год они стабилизировались, но, по данным Индекса цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), по‑прежнему остаются выше докризисного уровня.

Затраты на энергию особенно критичны для малообеспеченных домохозяйств, которые тратят на них большую долю своего бюджета. В среднем, по данным Eurostat, электричество, газ и другие виды топлива составляют 4,6% от общих расходов домохозяйств в ЕС.

rrr9999.png

Согласно HEPI, который составляют Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT, цены сильно различаются по всей Европе.

Так какие же столицы европейских стран сегодня платят за электричество и газ больше всего, а какие — меньше всего, по состоянию на начало 2026 года?

Начиная с 2 января 2026 года, розничные цены на электроэнергию для бытовых потребителей варьировались от 8,8 c€/kWh в Киеве до 38,5 c€/kWh в Берне, тогда как средний показатель по ЕС составлял 25,8 c€/kWh.

Берлин (38,4), Брюссель (36,5), Дублин (36,5), Лондон (36,4) и Прага (36,4) вошли в число самых дорогих городов по ценам на электроэнергию для домохозяйств.

Помимо Киева, самые низкие тарифы для домашних хозяйств предлагают Будапешт (9,6), Подгорица (11,1) и Белград (11,6).

В целом в столицах стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Праги, электричество обходится дешевле.

В столицах пяти крупнейших экономик Европы цены на электроэнергию регулярно превышают средний уровень по ЕС, и январь 2026 года не стал исключением.

Почему различаются цены на электроэнергию?

Ключевую роль в межстрановых различиях играют особенности национальных рынков. Представители HEPI указывают на различия в энергетических балансах — степень зависимости от природного газа или возобновляемых источников, — а также на особенности закупок, ценовые стратегии поставщиков и перекрёстное субсидирование.

Налоги и расходы на распределение энергии тоже имеют значение. Они могут существенно влиять на рейтинги и конечные цены, как это видно на примере столицы Германии.

Рейтинги меняются с учётом покупательной способности

Если пересчитать цены с поправкой на стандарты покупательной способности (PPS), рейтинги по электроэнергии заметно меняются. PPS — это условная денежная единица, которая устраняет различия общего уровня цен и обеспечивает более корректное сравнение.

В пересчёте на PPS цены на электричество варьируются от 10,9 в Осло до 49 в Бухаресте.

Среди наиболее заметных изменений — Берн, который с первой строчки рейтинга самых дорогих по ценам в евро опустился на 22‑е место в пересчёте на PPS. Люксембург опустился с 17‑го места в ценах в евро на 26‑е место в PPS, Бухарест поднялся с 11‑го места в евро на первое место в PPS, а Рига поднялась с 14‑го места в евро на пятое в PPS.

Эти сдвиги показывают, что во многих столицах Восточной Европы номинальные цены на электричество ниже, но из-за более низкой покупательной способности нагрузка на домашние хозяйства оказывается выше.

Напротив, города в Западной и Северной Европе могут выглядеть дорогими в номинальном выражении, но с учётом PPS становятся относительно более доступными.

Стокгольм — среди самых дорогих

В январе 2026 года розничные цены на природный газ для населения варьировались от 1,6 c€/kWh в Киеве до 35 c€/kWh в Стокгольме. В пределах ЕС цена в Стокгольме была более чем в 13 раз выше, чем в Будапеште, где газ стоил 2,6 c€/kWh.

Амстердам занимает второе место с 17,4 c€/kWh. Это означает, что газ в Стокгольме стоит вдвое дороже, чем у ближайшего «преследователя» в рейтинге.

В отчёте HEPI это связывают с особенностями газового рынка Швеции. В стране всего около 77 000 бытовых потребителей газа, около 50 000 из них подключены к изолированной газораспределительной сети в Стокгольме.

Берн (15,8), Лиссабон (13,8), Рим (13,6), Париж (12,8), Вена (12,7), Дублин (11,7) и Прага (10,7) относятся к числу более дорогих городов: там газ стоит дороже среднего уровня по ЕС в 10,6 c€/kWh.

Читайте нас также:
#налоги #газ #цены #Европа #энергетика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    13-го февраля

    Вы зароботные платы в Стокгольме знаете??????!!!!! Обмороки!!!!!!!!!!!!! 3400 евро... Простой водитель получает... С соц. Пакетом... Ушлёпки!!!!

    13
    1
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    Может и так, но и зарплаты там в десять раз выше.

    18
    3
  • ОВ
    Оби Ван
    11-го февраля

    И что, нам спасибо надо сказать?

    18
    1
Читать все комментарии

