После 2040 года без АЭС не выжить - глава Latvenergo 0 551

Бизнес
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: После 2040 года без АЭС не выжить - глава Latvenergo

Если сохранятся текущие тенденции потребления электроэнергии, то после 2040 года ни одна страна не сможет обойтись без атомной энергетики, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления АО «Latvenergo» Мартиньш Чаксте, пишет ЛЕТА.

Говоря о нынешних тенденциях в потреблении электроэнергии, Чаксте указал на высокий уровень электрификации и выделил большое количество энергии, расходуемой на работу технологий искусственного интеллекта. Только возобновляемых ресурсов — ветра и солнца — для этого всего будет недостаточно, прогнозирует глава «Latvenergo».

Тем временем министр климата и энергетики Каспар Мелнис в эфире Латвийского радио отметил: если в обществе наблюдается столь сильное сопротивление строительству ветропарков, то кто будет готов жить рядом с атомной электростанцией? По его словам, очевидно, что АЭС должна располагаться там, где есть соответствующая инфраструктура, включая линии электропередачи, а не глубоко в лесу, где её никто не увидит.

Вторым крупнейшим вызовом, по мнению Мелниса, может стать себестоимость строительства малых модульных атомных реакторов, которая совсем не низкая. Министр подчеркнул, что основное преимущество атомной энергетики — это низкие эксплуатационные расходы, однако в нынешней ситуации цены достаточно высокие и трудно предсказуемые.

Как уже сообщалось, Министерство климата и энергетики (МКЭ) планирует заказать за 1,425 миллиона евро оценку возможностей развития ядерной энергетики в Латвии, согласно информации Бюро по надзору за закупками.

МКЭ опубликовало объявление о проведении консультаций с поставщиками по закупке «Оценка возможностей развития атомной энергетики в Латвии». Конкурс планируется объявить в феврале.

В технической спецификации конкурса, размещённой в Электронной системе закупок, говорится, что главная цель оценки — обеспечить всесторонний, основанный на данных анализ, который послужит основой для формирования политики и принятия решений по внедрению малых модульных реакторов (SMR) в Латвии.

Победитель конкурса должен будет провести комплексную оценку внедрения SMR в Латвии, охватывающую технические, правовые, экологические, общественные, финансовые и экономические аспекты.

Как уже сообщала LETA, в мае 2025 года правительство поручило МКЭ до 1 сентября начать подготовку начального этапа программы по ядерной энергетике, а также рассмотреть возможности сотрудничества с Эстонией в строительстве и эксплуатации атомной электростанции.

В ноябре МКЭ сообщило, что связалось с Министерством климата Эстонии по поводу планируемых действий в области развития атомной энергетики, включая подготовку нормативной базы и надзора.

#климат #Латвия #экология #энергетика #технологии #электроэнергия #солнечная энергия
