В четверг пилоты и стюарды Lufthansa будут бастовать

Бизнес
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В четверг пилоты и стюарды Lufthansa будут бастовать
ФОТО: Unsplash

Пилоты и стюарды немецкой авиакомпании Lufthansa решили провести забастовку в четверг, сообщили профсоюзы, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Профсоюз Vereinigung Cockpit заявил, что забастовка пилотов затронет рейсы Lufthansa и Lufthansa Cargo.

В то же время профсоюз UFO призвал к забастовке стюардов Lufthansa CityLine.

Пилоты требуют увеличения пенсионных выплат, а стюарды добиваются начала переговоров о заключении коллективного трудового договора.

По словам Vereinigung Cockpit, в связи с забастовкой в четверг в течение всего дня будут затронуты все рейсы из аэропортов Германии.

#аэропорт #забастовка #переговоры #Германия
