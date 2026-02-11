Пилоты и стюарды немецкой авиакомпании Lufthansa решили провести забастовку в четверг, сообщили профсоюзы, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Профсоюз Vereinigung Cockpit заявил, что забастовка пилотов затронет рейсы Lufthansa и Lufthansa Cargo.

В то же время профсоюз UFO призвал к забастовке стюардов Lufthansa CityLine.

Пилоты требуют увеличения пенсионных выплат, а стюарды добиваются начала переговоров о заключении коллективного трудового договора.

По словам Vereinigung Cockpit, в связи с забастовкой в четверг в течение всего дня будут затронуты все рейсы из аэропортов Германии.