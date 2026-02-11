В январе этого года по сравнению с декабрем потребительские цены в Латвии не изменились, а по сравнению с январем 2025 года рост цен составил 2,9%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в январе на 3,7%.

Как отметили в ЦСУ, наибольшее влияние на изменения уровня цен в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года оказали цены на транспортные товары и услуги (-0,4 процентного пункта), одежду и обувь (-0,2 процентного пункта), жилье, водо-, электро- и газоснабжение и на другие виды топлива (+0,4 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,3%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали цены на свежие и охлажденные овощи и фрукты (+8,8%). В основном из-за окончания акций выросли цены на мясные изделия (+1,3%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (+7,4%), сушеное, соленое и копченое мясо (+2,5%), хлопья для завтрака (+11,4%). Подорожали также свежая, охлажденная и замороженная свинина (+1,4%), прохладительные напитки (+5%), десерты и напитки на молочной основе (+4,9%), другие свежие или охлажденные овощи (+3,8%).

В то же время в результате акций подешевели кофе (-3,8%), сыр (-1,1%), мучные кондитерские изделия (-1,1%) и шоколад (-1,5%). Дешевле стали также свежие яблоки (-6,4%), свежие груши (-9,7%) и оливковое масло (-6,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц вырос на 1,2%, в том числе цены на алкогольные напитки повысились на 1,9%.

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 4,4%. В результате зимних скидок и распродаж средний уровень цен на одежду снизился на 4,4%, на обувь - на 4,6%.

В группе жилья, водо-, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен за месяц вырос на 2,4%. Больше всего в этой группе подорожала электроэнергия (+7,3%). Также дороже стали природный газ (+6,2%), услуги по управлению жильем (+2,2%), вывоз мусора (+3,6%) и теплоэнергия (+0,4%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 1,3%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе из-за окончания акций оказали цены на медикаменты (+1,3%). Дороже стали стоматологические услуги, амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги.

В группе транспортных услуг и товаров цены за месяц снизились на 3,2%, что в основном было обусловлено снижением цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подешевело на 3%, в том числе дизельное топливо - на 3,1%, бензин - на 3,1%, а автогаз подорожал на 2,5%. За месяц выросли цены на обслуживание и ремонт личных транспортных средств.

В группе услуг и товаров для отдыха, спорта и культуры средний уровень цен за месяц снизился на 0,7%, главным образом из-за снижения цен на комплексные туристические услуги. В результате акций дешевле стали товары для домашних животных. В то же время подорожали газеты и периодические издания, игры, игрушки и товары для досуга.

В группе товаров и услуг для личного ухода, социальных услуг и различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 1,7%. Из-за окончания акций наибольшее влияние на рост в этой группе оказали цены на устройства и изделия для личного ухода. Подорожали также услуги парикмахерских и салонов красоты. С 1 января изменились пошлины за выдачу паспортов и ID-карт, в результате чего средний уровень цен на соответствующие услуги вырос на 14,2%.

В остальных группах потребления наиболее значительное снижение цен за месяц наблюдалось в сфере гостиничных услуг. В то же время выросли цены на мобильные телефоны.

По сравнению с январем 2025 года наибольшее влияние на изменения среднего уровня потребительских цен в январе этого года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1 процентный пункт), главным образом на кофе, свежее, охлажденное и замороженное куриное мясо, на жилье, водо-, электро- и газоснабжение и другие виды топлива (+1 процентный пункт). Существенное влияние оказали также цены на товары и услуги личного ухода, социальные услуги, различные товары и услуги (+0,2 процентного пункта), услуги здравоохранения (+0,2 процентного пункта), услуги и товары в сфере транспорта (-0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 3,9%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+20,9%), свежее, охлажденное или замороженное куриное мясо (+14,3%), яйца (+17,2%), свежие и охлажденные овощи и фрукты (+11,9%), шоколад (+12,2%) и хлеб (+3,2%). Подорожали также мучные кондитерские изделия (+4,7%), сушеная, соленая и копченая рыба (+24,1%), свежая, охлажденная и замороженная говядина (+25,8%), свежие цитрусовые (+9,5%) и рыбные изделия (+6,1%). В то же время дешевле стали сливочное масло (-11,5%), другие свежие фрукты (-19,8%), оливковое масло (-17,8%), сыр (-2,1%), картофель (-8,5%) и мука (-8,2%).

В группе одежды и обуви цены за год выросли в среднем на 2,4%, в том числе одежда подорожала на 2,6%, обувь - на 2,7%.

В группе жилья, водо-, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен за год вырос на 6%. Больше всего за год увеличились цены на электроэнергию (+8,6%). Подорожали также теплоэнергия (+4,1%), услуги по управлению жильем (+7,2%), водоснабжение (+9,9%), арендная плата за жилье (+8%), услуги канализации (+12,3%). Выросли цены на услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+7,4%), природный газ (+5,8%) и вывоз мусора (+5,4%). В то же время подешевели материалы для содержания и ремонта жилья (-2,1%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3%. За год подорожали амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, стоматологические услуги, услуги диагностики и медицинских лабораторий. В то же время дешевле стали медикаменты.

В группе транспортных товаров и услуг цены за год снизились на 2,2%, что в основном было обусловлено снижением цен на топливо (-7,6%). Дизельное топливо подешевело на 7,7%, бензин - на 8%, автогаз - на 2%. Снизились также цены на подержанные автомобили, в то же время выросли цены на другие услуги, связанные с личными транспортными средствами, обслуживанием и ремонтом личных транспортных средств, а также цены на пассажирские перевозки по автодорогам и железной дороге.

В группе информационных технологий и связи средний уровень цен за год вырос на 2,5%. Подорожали подписки на аудиовизуальные стриминговые сервисы и аренда аудиовизуального контента, комплексные телекоммуникационные услуги и услуги мобильной связи. Дешевле стали компьютеры.

В группе ресторанов и гостиниц средний уровень цен за год увеличился на 4,3%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе цены на услуги ресторанов и кафе (+5,1%) и услуги столовых и кафетериев (+6,1%).

В группе услуг и товаров личного ухода, социальных услуг и различных товаров и услуг цены за год выросли на 4,8%. Подорожали различные устройства и изделия для личного ухода, плата за проживание в пансионатах для пожилых людей, услуги парикмахерских и салонов красоты, ювелирные изделия и наручные часы.

В остальных группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на сигареты, высшее образование, дошкольное образование и на бытовые товары кратковременного использования. В то же время дешевле стали вина, крепкие алкогольные напитки, ликеры и пиво.