В Риге потребление теплоэнергии в январе выросло на 60% 2 1076

Бизнес
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге потребление теплоэнергии в январе выросло на 60%

С понижением температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов теплоэнергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА руководитель отдела стратегических коммуникаций АО «Rīgas siltums» Иво Валдовскис.

Проанализировав потребление теплоэнергии в январе в 5216 жилых домах, установлено, что у 56% жилых зданий, подключенных к централизованному теплоснабжению в Риге, потребление теплоэнергии в январе по сравнению с декабрем увеличилось на 40–60%.

Почти у 38% зданий потребление выросло на 60–80%, а у 4% зданий — более чем на 80%.

Лишь у 2% зданий потребление теплоэнергии в январе увеличилось менее чем на 40%. Как пояснили в компании, это подтверждает связь между температурой воздуха и техническим состоянием зданий.

Средняя температура наружного воздуха в декабре 2025 года составляла 2,8 градуса, тогда как средняя температура воздуха в январе этого года была минус 7,8 градуса.

В компании отмечают, что январь этого года стал месяцем с самой низкой средней температурой наружного воздуха за последние 15 лет. Холодной была и первая декада февраля.

По оценкам компании, снижение температуры наружного воздуха на один градус приводит к росту потребления теплоэнергии на 5–8%.

На потребление теплоэнергии влияют не только погодные условия, но и энергоэффективность здания. Ее повышение может снизить расходы на отопление до 60%.

Оборот концерна «Rīgas siltums» в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,625 миллиона евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, при этом прибыль концерна выросла многократно и достигла 19,888 миллиона евро. Оборот материнской компании «Rīgas siltums» в прошлом финансовом году составил 239,618 миллиона евро, что на 3,6% меньше, тогда как прибыль предприятия увеличилась на 61,4% — до 6,373 миллиона евро.

«Rīgas siltums» является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству Латвии, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а «Latvenergo» принадлежит 0,005% акций.

Как сообщалось, чтобы оказать поддержку жителям, которые в холодный период года в условиях роста потребления энергоресурсов могут столкнуться с трудностями при своевременной оплате услуг, ООО «Rīgas nami», ООО «Rīgas namu pārvaldnieks», АО «Rīgas siltums» и ООО «Rīgas ūdens» решили не применять к арендаторам квартир договорные штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей.

#финансы #Латвия #энергоэффективность #отопление #энергетика #потребление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го февраля

    Вот что эти бл...лям можно пожелать ,Только то,что желали те,кого вызывали в СГБ связи с угрозами,хоть и так понятно,что этого не сделают,потому что серьезные люди не угрожают-они делают или ждут,когда рядом проплывает труп этих негодяев из правительства ,Сейма и Ригас Силтумс. Истинных ,,латышей,,мля..👽😈

    7
    3
  • З
    Злой
    11-го февраля

    Что значит к арендаторам квартир, а к собственникам? Или у нас уже произошло отбирали приватизированной недвижимости и все стали, как мечтают наши проевропейские правители, арендаторами?

    11
    2

