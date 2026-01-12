До 10 мая 2026 года в большом зале Латвийского Национального Художественного музея будет проходить выставка "Абсурдные проекты человека на Земле", посвященная творчеству Оярса Аболса.

Оярс Аболс (1922–1983) — ключевая фигура латвийского авангарда 1960–1970-х годов, теоретик искусства и один из лидеров Союза художников. Его работы входят в коллекцию советского нонконформистского искусства Нэнси и Нортона Додж, хранящуюся в Художественном музее Зиммерли (США). Биография Аболса противоречива: от служения коммунистической идеологии — к стремлению к западному искусству и модернизму.

Формирование художника происходило в 1950–1970-е годы. Получив образование в Риге, Ленинграде и Москве, Аболс начинал с ортодоксального социалистического реализма, но с 1960-х годов перешел к фигуративному и абстрактному экспрессионизму и концептуальной живописи. Поворотной работой стала картина «Кузнецы» (1962). Несмотря на давление властей и обвинения в формализме, он развивал модернистский язык, вдохновляясь творчеством Романа Суты, Пабло Пикассо и Пьера Сулажа. В цикле «Ēvelsols» художник символически выразил напряжение между властью и свободой.

С конца 1960-х годов Аболс все больше обращался к концептуальному искусству, исследуя процессы на Земле и роль человека. Его работы поднимали темы ядерной угрозы, экологии, разрушения культурного наследия и критиковали буржуазность и культ роскоши. Как теоретик и искусствовед, он сыграл важную роль в развитии современного искусства в Латвии. При жизни Аболс не имел персональных выставок в Латвии, а после его смерти художественное наследие и идеи продолжила развивать Джемма Скулме.