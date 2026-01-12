Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Открылась выставка Оярса Аболса «Абсурдные проекты человека на Земле» 0 145

Культура &
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картина Оярса Аболса "Война закончена"

Картина Оярса Аболса "Война закончена"

До 10 мая 2026 года в большом зале Латвийского Национального Художественного музея будет проходить выставка "Абсурдные проекты человека на Земле", посвященная творчеству Оярса Аболса.

Оярс Аболс (1922–1983) — ключевая фигура латвийского авангарда 1960–1970-х годов, теоретик искусства и один из лидеров Союза художников. Его работы входят в коллекцию советского нонконформистского искусства Нэнси и Нортона Додж, хранящуюся в Художественном музее Зиммерли (США). Биография Аболса противоречива: от служения коммунистической идеологии — к стремлению к западному искусству и модернизму.

10_OAbols.jpg

Формирование художника происходило в 1950–1970-е годы. Получив образование в Риге, Ленинграде и Москве, Аболс начинал с ортодоксального социалистического реализма, но с 1960-х годов перешел к фигуративному и абстрактному экспрессионизму и концептуальной живописи. Поворотной работой стала картина «Кузнецы» (1962). Несмотря на давление властей и обвинения в формализме, он развивал модернистский язык, вдохновляясь творчеством Романа Суты, Пабло Пикассо и Пьера Сулажа. В цикле «Ēvelsols» художник символически выразил напряжение между властью и свободой.

С конца 1960-х годов Аболс все больше обращался к концептуальному искусству, исследуя процессы на Земле и роль человека. Его работы поднимали темы ядерной угрозы, экологии, разрушения культурного наследия и критиковали буржуазность и культ роскоши. Как теоретик и искусствовед, он сыграл важную роль в развитии современного искусства в Латвии. При жизни Аболс не имел персональных выставок в Латвии, а после его смерти художественное наследие и идеи продолжила развивать Джемма Скулме.

OAbols.jpg

Читайте нас также:
#выставка #искусство #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летию маэстро Паулса
Изображение к статье: Так должен выглядеть обновленный театр. Эксклюзив!
Изображение к статье: Фото: "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Изображение к статье: Врачи отлучили Раймонда Паулса от рояля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео