23 февраля в Риге, в Еврейской общине Латвии, в 19.00, выступит Юлий Ким — живой классик, представитель первой волны бардов-шестидесятников, который по праву занимает достойное место в ряду великих имен – Высоцкого, Окуджавы, Галича, Визбора.

Юлий Ким из бардов – самый «театральный», у всех на слуху его песни из фильмов «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Красная Шапочка», «Усатый нянь», «Собачье сердце» и других.

В программе прозвучат и знакомые песни, которые пережили десятилетия, и новые композиции, которых многие, скорее всего, еще не слышали. И конечно, будут разговоры с залом и ответы на вопросы зрителей.

2026 год станет для барда знаменательным: Юлий Ким будет отмечать свое 90-летие!