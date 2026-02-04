Президент США Дональд Трамп во вторник вечером подписал закон о бюджете, завершив четырехдневную приостановку работы правительства, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Незадолго до этого законопроект о бюджете был одобрен Палатой представителей США, а до того — Сенатом.

Законопроект, который является уже 11-м из 12 ежегодных законопроектов о выделении средств на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября, поддержали 217 членов Палаты представителей, а 214 конгрессменов проголосовали против.

Утвержденный бюджет обеспечивает финансирование почти всей правительственной системы до конца сентября, за исключением Министерства внутренней безопасности. Принятый компромисс предусматривает для этого ведомства только временное переходное финансирование на две недели.

В компетенцию Министерства внутренней безопасности входят неоднозначно оцениваемые операции федеральных агентств против иммигрантов, из-за которых демократы потребовали сократить расходы на операции правоохранительных органов.

Среди прочего одобрено и выделение средств на оборону — всего 838,7 миллиарда долларов, в том числе 200 миллионов долларов направлены на Инициативу безопасности Балтии.

Это была вторая приостановка работы правительства за время второго президентского срока Трампа. Первая длилась 43 дня до ноября и стала самой продолжительной в истории США.

Новые бюджетные проблемы возникли после того, как в ходе операций администрации Трампа против иммигрантов в Миннеаполисе были застрелены двое граждан США. Это побудило демократов в Сенате заблокировать законопроекты о бюджете, включающие финансирование Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), подчинённой Министерству внутренней безопасности и проводившей эти операции.