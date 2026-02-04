Baltijas balss logotype
Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером подписал закон о бюджете, завершив четырехдневную приостановку работы правительства, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Незадолго до этого законопроект о бюджете был одобрен Палатой представителей США, а до того — Сенатом.

Законопроект, который является уже 11-м из 12 ежегодных законопроектов о выделении средств на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября, поддержали 217 членов Палаты представителей, а 214 конгрессменов проголосовали против.

Утвержденный бюджет обеспечивает финансирование почти всей правительственной системы до конца сентября, за исключением Министерства внутренней безопасности. Принятый компромисс предусматривает для этого ведомства только временное переходное финансирование на две недели.

В компетенцию Министерства внутренней безопасности входят неоднозначно оцениваемые операции федеральных агентств против иммигрантов, из-за которых демократы потребовали сократить расходы на операции правоохранительных органов.

Среди прочего одобрено и выделение средств на оборону — всего 838,7 миллиарда долларов, в том числе 200 миллионов долларов направлены на Инициативу безопасности Балтии.

Это была вторая приостановка работы правительства за время второго президентского срока Трампа. Первая длилась 43 дня до ноября и стала самой продолжительной в истории США.

Новые бюджетные проблемы возникли после того, как в ходе операций администрации Трампа против иммигрантов в Миннеаполисе были застрелены двое граждан США. Это побудило демократов в Сенате заблокировать законопроекты о бюджете, включающие финансирование Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), подчинённой Министерству внутренней безопасности и проводившей эти операции.

#США #Дональд Трамп #бюджет #финансирование #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(9)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    4-го февраля

    Мы есть свободная и независимая страна. Нам не нужны подачки.

    9
    1
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Никто из американских президентов не признавался публично,что он еврей,окромя Трампа,который принял иудейство...

    6
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    4-го февраля

    И ты Aleks не робей,

    Признавайся, что еврей!

    13
    2
  • П
    Процион
    4-го февраля

    200 млн. от 838700 млн. =0,024% американского военного бюджета. Взамен 5% всего ВВП Латвии.

    19
    1
  • IB
    Inar Bertrand
    4-го февраля

    Сами заработать не можем экономики нет поэтому кредиты а их надо отдавать

    29
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Inar Bertrand
    4-го февраля

    А индусы на что, которые идут после нас? Разве они не отдадут?

    8
    1
  • ПП
    Просто Прохожий
    4-го февраля

    Ну, наши правящие, языки и губы приготовили? Чтоб лизать и целовать булки у Трампа. ))

    34
    1
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Первый еврейский президент в Америке... Думаю,что Латвии должны дать больше,чем Литве и Эстонии,ведь надо ж поддерживать своих,которые часть денег разворуют,но зато будут под контролем американского КНАБ и уже вряд ли соскочат..Если только в новую лиепайскую тюрьму

    15
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    4-го февраля

    Все американские президенты , все евреи. Тот же Обама ( мама на ивр.)

    11
    4
Читать все комментарии

