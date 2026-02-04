Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи был убит во вторник, сообщило его политическое бюро, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Саиф аль-Ислам Каддафи был убит в результате "предательского и трусливого" нападения, когда четверо мужчин в масках ворвались в его резиденцию в городе Зинтан на западе страны, говорится в заявлении его бюро.

Адвокат Халед аль-Заиди подтвердил, что Саиф аль-Ислам Каддафи был "зверски убит в собственном доме".

По данным телеканала Al-Arabiya со ссылкой на источники, близкие к семье, 53-летний сын Каддафи был застрелен в саду своей резиденции.

До свержения и гибели отца в 2011 году второй по старшинству сын Каддафи возглавлял проект реформ по политической модернизации Ливии с целью сближения с Западом. Однако многие из этих усилий вскоре были свёрнуты, чтобы не нарушить баланс власти в правительстве Каддафи.

Муаммар Каддафи был свергнут и убит после многомесячных массовых протестов, а Саиф аль-Ислам поддержал жестокие репрессии против восстания.

Пытаясь бежать в Нигер, Каддафи-младший был захвачен боевиками и заключён в тюрьму в Зинтане, где провёл несколько лет.

Международный уголовный суд (МУС) с 2014 года требовал выдачи Саифа аль-Ислама Каддафи для суда за преступления против человечности, совершённые во время ливийского восстания.

В 2015 году суд в Триполи заочно приговорил его к смертной казни. Однако силы, контролирующие Зинтан, не передали его в Триполи и не выдали МУС.

В 2021 году Саиф аль-Ислам Каддафи неожиданно появился после долгого отсутствия и выдвинул свою кандидатуру на запланированные президентские выборы в Ливии. Эти выборы так и не состоялись из-за разногласий относительно их конституционной основы и кандидатов. Ливия де-факто остаётся разделённой между двумя враждующими правительствами — на востоке и западе страны.