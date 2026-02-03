Baltijas balss logotype
Эпштейн познакомил Трампа с Меланией 3 1092

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эпштейн познакомил Трампа с Меланией
ФОТО: Global Look Press

Бывшая помощница Эпштейна рассказала, что он познакомил Трампа с Меланией.

Бывшая помощница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна рассказала, что он познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Ее показания опубликовал Минюст США.

Девушка, чье имя не раскрывается, дала показания ФБР через неделю после ареста Эпштейна в июле 2019 года. По ее словам, она была моделью до того как приняла предложение финансиста перейти к нему на работу и сотрудничала с ним с 2005 по 2006 год.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она.

#США #президент #Дональд Трамп #ФБР #Мелания Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    3-го февраля

    Не агент Моссад ,а выслежиааемый Моссад.Дурные наклонности не поощряет, но и не препятствует разгону,ну раэ ты готов и нс это.

    0
    3
  • A
    Aleks
    3-го февраля

    Педофил и извращенец Эпштейн был агентом Моссада и работал на Ротшильдов для раскалывания сетей в разных странах,особенно в США,для того ,чтобы использовать компромат с пользой для синагоги Сатаны и Израиля. Об этом в открытую говорят многие американские журналисты. Даже Такер задаётся вопросом -почему сионисты в правительстве США не хотят расскрытъ файлы по 11 сентября,если так ненавидят мусульман??? Может это агенты Моссада и сотворили??

    9
    5
  • A
    Aleks
    Aleks
    3-го февраля

    Педофил и извращенец Эпштейн был агентом Моссада и работал на Ротшильдов для раскидывания сетей

    5
    5
Читать все комментарии

Видео