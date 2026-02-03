Бывшая помощница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна рассказала, что он познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Ее показания опубликовал Минюст США.

Девушка, чье имя не раскрывается, дала показания ФБР через неделю после ареста Эпштейна в июле 2019 года. По ее словам, она была моделью до того как приняла предложение финансиста перейти к нему на работу и сотрудничала с ним с 2005 по 2006 год.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она.