Дайте оружие Украине! Лайма Вайкуле выступила с громким заявлением

С политическим призывом выступила исполнительница советских хитов и латвийская певица Лайма Вайкуле в минувшие выходные в курортном городе Юрмала.

На фестивале в Юрмале в интервью каналу TV3 Лайма Вайкуле объяснила приоритеты - выступив на русском языке, ролик доступен в соцсети "Тикток".

"Сегодня нет ничего важнее чем то, чтобы закончилась война", - сказала Лайма Вайкуле. "И конечно музыка нам очень помогает", - парировал интервьюер с микрофоном. "Лучше дайте оружие Украине!" - заявила Вайкуле. Сразу после этой фразы кто-то из стоящих рядом людей крикнул "Браво!"

