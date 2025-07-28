Baltijas balss logotype

Дайте оружие Украине! Лайма Вайкуле выступила с громким заявлением 4 2471

Lifenews
Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Дайте оружие Украине! Лайма Вайкуле выступила с громким заявлением
ФОТО: Youtube

С политическим призывом выступила исполнительница советских хитов и латвийская певица Лайма Вайкуле в минувшие выходные в курортном городе Юрмала.

На фестивале в Юрмале в интервью каналу TV3 Лайма Вайкуле объяснила приоритеты - выступив на русском языке, ролик доступен в соцсети "Тикток".

"Сегодня нет ничего важнее чем то, чтобы закончилась война", - сказала Лайма Вайкуле. "И конечно музыка нам очень помогает", - парировал интервьюер с микрофоном. "Лучше дайте оружие Украине!" - заявила Вайкуле. Сразу после этой фразы кто-то из стоящих рядом людей крикнул "Браво!"

@magic1go Лайма призвала дать оружие Украине #Латвия #Лайма #ЛаймаРандеву #Юрмала #Украина ♬ оригинальный звук - magic1Go

Читайте: «Россия проклятое место!» Тиньков станцевал с Вайкуле в Юрмале

Читайте нас также:
#лайма вайкуле
5
2
1
9
2
27

Оставить комментарий

(4)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го июля

    Дайте этой дуре по башке!

    11
    5
  • AG
    Aleks Gurik
    28-го июля

    Kāpēc viņa runā krieviski ? Надо срочно её депортировать из латвии .

    42
    8
  • А
    Андрей
    28-го июля

    Казалось бы у Вайкуле не может быть "фаберже", которые мог бы кто-то сжать клещами... Но, после стольких лет молчания, помимаю, что мы многого не знаем.... Надо полагать - это было условие, чтобы приезжим дали визу в этот раз. А кто этот необычного склада интервьюер с микрофоном? Но вот, что не понятно - У КОГО она просила оружие? На русском языке. Честно - теряюсь в догадках. Неужели у Тинькова?

    81
    8
  • Е
    Ехидный
    28-го июля

    и не надо над ней смеяться !!! деменция может коснуться любого !!!

    118
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 363
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5645
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 333
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 410

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 2
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 19
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 31
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 35
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 41
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 48
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 2
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 19
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео