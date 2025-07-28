Дайте оружие Украине! Лайма Вайкуле выступила с громким заявлением

С политическим призывом выступила исполнительница советских хитов и латвийская певица Лайма Вайкуле в минувшие выходные в курортном городе Юрмала.
На фестивале в Юрмале в интервью каналу TV3 Лайма Вайкуле объяснила приоритеты - выступив на русском языке, ролик доступен в соцсети "Тикток".
"Сегодня нет ничего важнее чем то, чтобы закончилась война", - сказала Лайма Вайкуле. "И конечно музыка нам очень помогает", - парировал интервьюер с микрофоном. "Лучше дайте оружие Украине!" - заявила Вайкуле. Сразу после этой фразы кто-то из стоящих рядом людей крикнул "Браво!"
@magic1go Лайма призвала дать оружие Украине #Латвия #Лайма #ЛаймаРандеву #Юрмала #Украина ♬ оригинальный звук - magic1Go
