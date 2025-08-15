Baltijas balss logotype
Что это значит? Лавров прибыл на Аляску в майке с надписью «СССР» 4 2244

Lifenews
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Цена свитера главы МИД Лаврова с надписью «СССР» составляет 10990 рублей или около 120 евро.

Блогерша и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова раскрыла новые подробности о свитере главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором он прибыл в Анкоридж. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что свитер с надписью «СССР» выпущен модным брендом из Челябинска Selsovet. Его цена составляет 10990 рублей - что по нынешнему курсу около 120 евро.

«У меня такой же красный», — отметила Кашеварова.

Советский Cоюз — проигравшая и прекратившая существование команда, - об этом после сообщений о появлении главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в кофте с принтом «СССР» заявил в Telegram российский публицист Егор Холмогоров.

По словам Холмогорова, он не понимает, зачем приезжать на «важнейший в истории матч» в форме потерпевшей поражение команды. Он добавил, что образ «Великой Ядерной Державы под Серпом и Молотом, в Которой Все Нельзя» (орфография сохранена) благодаря неосоветской пропаганде подавляет и «исторические факты, и собственные воспоминания».

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в отель в Анкоридже в кофте с надписью «СССР» на груди. На попавшем в сеть видео министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Вместе они образуют слово «СССР».

(4)
  • Лк
    Летучий корабль
    15-го августа

    Что захотел - то и одел.

    25
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го августа

    Ну, ему там в рожу не дадут. Поэтому, можно сняв штаны, гулять по буфету не опасаясь.

    7
    22
  • DI
    Diana I.
    15-го августа

    Поддержал местного производителя - о ужас, как он мог! Я бы может тоже хотела одеться в местные бренды, только на них без слёз не взглянешь.

    11
    2
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    конспирологи на говно изойдут расшифровывая что именно он имел ввиду !!! а может все просто - надел то, что было под рукой !!!

    40
    4
