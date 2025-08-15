Цена свитера главы МИД Лаврова с надписью «СССР» составляет 10990 рублей или около 120 евро.

Блогерша и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова раскрыла новые подробности о свитере главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором он прибыл в Анкоридж. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что свитер с надписью «СССР» выпущен модным брендом из Челябинска Selsovet. Его цена составляет 10990 рублей - что по нынешнему курсу около 120 евро.

«У меня такой же красный», — отметила Кашеварова.

Советский Cоюз — проигравшая и прекратившая существование команда, - об этом после сообщений о появлении главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в кофте с принтом «СССР» заявил в Telegram российский публицист Егор Холмогоров.

По словам Холмогорова, он не понимает, зачем приезжать на «важнейший в истории матч» в форме потерпевшей поражение команды. Он добавил, что образ «Великой Ядерной Державы под Серпом и Молотом, в Которой Все Нельзя» (орфография сохранена) благодаря неосоветской пропаганде подавляет и «исторические факты, и собственные воспоминания».

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в отель в Анкоридже в кофте с надписью «СССР» на груди. На попавшем в сеть видео министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Вместе они образуют слово «СССР».