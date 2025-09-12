Baltijas balss logotype
Осенняя Швейцария обещает прекрасные виды 0 286

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Цюрих в пору листопада.

Цюрих в пору листопада.

Один из популярных вариантов железнодорожных поездок - GoldenPass Line, панорамный поезд.

Путешественникам, которые уже предвкушают осенний отдых в Европе, Швейцария предлагает новый способ спланировать идеальную сезонную поездку. Совет по туризму этой страны создал интерактивную карту листопада, которая отслеживает, где и когда осенние краски проявляются наилучшим образом.

Регулярно обновляемая в течение сезона, карта предсказывает, когда леса, туристические зоны, виноградники и горные районы превратятся из зеленых в золотые, помогая туристам составить маршрут, который наилучшим образом использует резкую смену сезонных оттенков.

Это особенно полезно в стране, где за короткое путешествие на поезде можно попасть из мягких, еще покрытых листвой долин в высокогорные пейзажи, уже сияющие осенними красками.

Согласно прогнозу на этот год, первые осенние листья появятся в западных кантонах Во и Невшатель к 29 сентября. Путешественники смогут побродить по виноградникам на берегу озера, совершить круиз по Невшательскому озеру или осмотреть винные террасы Лаво, пока листья становятся золотыми.

Ожидается, что к 13 октября северная половина страны засияет красными и оранжевыми цветами, что сделает середину октября идеальным местом для пеших прогулок по альпийским лесам или живописных поездок на поезде.

Один из популярных вариантов железнодорожных поездок - GoldenPass Line, панорамный поезд , который следует из Монтрё по Женевскому озеру через виноградники, деревни и горные перевалы, предлагая непрерывные виды на осеннюю палитру Швейцарии в комфортных условиях.

#швейцария
Оставить комментарий

