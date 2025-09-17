Такие союзы нередко ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям.

После запрета на браки между родственниками число женитьб в Азербайджане резко сократилось. Об этом сообщают местные СМИ.

С 1 июля этого года в стране официально запрещены браки между двоюродными братьями и сестрами.

Как пишут издания Yeniavaz и Turanpress, после запрета количество браков в стране существенно уменьшилось. По их данным, в июле 2025 года в стране было заключено 2694 брака. Это почти в 2 раза меньше, чем в предыдущем месяце – июне (когда еще двоюродным можно было жениться, не нарушая закон). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года количество браков также было высоким. Так, в июле 2024 года в стране было заключено 4587 браков.

Азербайджанские СМИ приводят мнение социолога Узейира Шафиева: он отметил, что запрет на браки между родственниками серьёзно повлиял на снижение количества бракосочетаний в стране.

Он также связал уменьшение числа браков с понижением интереса молодёжи к институту семьи.

Запрет на браки между родственниками в Азербайджане был принят парламентом в прошлом году. По словам председателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейновой данный вопрос напрямую касается защиты национального генофонда, ведь часто браки между близкими родственниками ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям.

Согласно поправкам, вводится запрет на заключение брака между кровными родственниками – в частности, между двоюродными братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, между дядей и племянницей или тетей и племянником.

Также будет установлено наказание за принуждение лица, не достигшего брачного, 18-летнего возраста, к вступлению в ранний брак. Наказание будет предусматривать штраф в размере от 3 до 4 тысяч манатов или лишение свободы на срок до четырех лет.

Вместе с тем устанавливается наказание за проведение церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак. За проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак (помолвка, свадьба и другие церемонии), физические лица будут оштрафованы на сумму от тысячи до тысячи пятисот манатов, должностные лица – от трех до четырех тысяч манатов, юридические лица – от шести до девяти тысяч манатов.

Также в Семейном кодексе отменяется положение, предусматривающее снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин.