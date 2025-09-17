Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число свадеб в Азербайджане резко упало после запрета родственных браков 0 391

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Совет да любовь молодым - но не всем.

Совет да любовь молодым - но не всем.

Такие союзы нередко ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям.

После запрета на браки между родственниками число женитьб в Азербайджане резко сократилось. Об этом сообщают местные СМИ.

С 1 июля этого года в стране официально запрещены браки между двоюродными братьями и сестрами.

Как пишут издания Yeniavaz и Turanpress, после запрета количество браков в стране существенно уменьшилось. По их данным, в июле 2025 года в стране было заключено 2694 брака. Это почти в 2 раза меньше, чем в предыдущем месяце – июне (когда еще двоюродным можно было жениться, не нарушая закон). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года количество браков также было высоким. Так, в июле 2024 года в стране было заключено 4587 браков.

Азербайджанские СМИ приводят мнение социолога Узейира Шафиева: он отметил, что запрет на браки между родственниками серьёзно повлиял на снижение количества бракосочетаний в стране.

Он также связал уменьшение числа браков с понижением интереса молодёжи к институту семьи.

Запрет на браки между родственниками в Азербайджане был принят парламентом в прошлом году. По словам председателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейновой данный вопрос напрямую касается защиты национального генофонда, ведь часто браки между близкими родственниками ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям.

Согласно поправкам, вводится запрет на заключение брака между кровными родственниками – в частности, между двоюродными братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, между дядей и племянницей или тетей и племянником.

Также будет установлено наказание за принуждение лица, не достигшего брачного, 18-летнего возраста, к вступлению в ранний брак. Наказание будет предусматривать штраф в размере от 3 до 4 тысяч манатов или лишение свободы на срок до четырех лет.

Вместе с тем устанавливается наказание за проведение церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак. За проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак (помолвка, свадьба и другие церемонии), физические лица будут оштрафованы на сумму от тысячи до тысячи пятисот манатов, должностные лица – от трех до четырех тысяч манатов, юридические лица – от шести до девяти тысяч манатов.

Также в Семейном кодексе отменяется положение, предусматривающее снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин.

Читайте нас также:
#гражданский брак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 298
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 339
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 9
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 12
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 16
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 40
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 73
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 56
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 9
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 12
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео