Сорокалетний возвращенец Козловский снимается в РФ в пяти проектах

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
В гостях хорошо, а дома лучше, решил Данила.

В гостях хорошо, а дома лучше, решил Данила.

Его сериал консультирует бывший приближенный Бориса Ельцина.

Факт того, что Данила Козловский, один из самых любимых женщинами артистов, снова в России, теперь не подлежит сомнению. В 2022-м он осудил войну в Украине и уехал из страны. Когда прошли первые слухи о его возможном возвращении, многие граждане, в том числе и известные, требовали "запретить подобным предателям въезд на родину".

Тем не менее, Данила уже снимается в главных ролях в пяти проектах, а скоро приступит к работе еще в одном. Онлайн-кинотеатр Wink объявил о начале съемок спортивной драмы «Игра на вылет». В центре сюжета — юная теннисистка Катя, вынужденная бросить большой спорт, так как у ее семьи нет ни денег, ни связей. Ради заработка она, выдавая себя за новичка, стала обыгрывать богатых любителей на частных кортах.

Свидетелем такого «поединка» становится тренер Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного теннисиста. Его и сыграет Козловский.

Среди консультантов сериала — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который когда-то был личным тренером Ельцина.

Данила Валерьевич Козловский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2018). Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орёл» (2013) и «Ника» (2016), а также театральной премии «Золотая маска» (2017).

#данила козловский
