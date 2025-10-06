Рэпер Тимбаленд признался в любви Москве. В столицу РФ вернулся 2008-й: по-другому тот факт, что Тимбаленд выступил с концертом в Москве, назвать нельзя. Американский музыкант последний раз был в столице 17 лет назад!

Тимоти Закери Мосли (род. 10 марта 1972 года, Норфолк, Виргиния, США), более известный как Тимбалэнд (англ. Timbaland) — американский рэпер, музыкальный продюсер, аранжировщик и автор песен. Основатель лейбла Mosley Music Group, четырёхкратный обладатель премии «Грэмми».

Начинал в 1990-е гг., записываясь со своим товарищем Magoo в составе дуэта «Timbaland & Magoo». Кроме того, писал и аранжировал композиции для школьной подруги Мисси Элиот и для молодой певицы Алии. Его оригинальные, неповторимые аранжировки — навеянные «прифанкованным» творчеством Принса — открыли новую страницу в истории популярной музыки, снискав широкое признание как у специалистов, так и у широкой публики.

К 2006 году фирменный саунд Тимбалэнда стал стандартом современного хип-хопа и R’n’B, о чём свидетельствует тот факт, что за этот период шесть синглов с участием Тимбалэнда поднялись на вершину Billboard Hot 100 (три в исполнении Джастина Тимберлейка и три — в тандеме с Нелли Фуртадо). Также начиная с 2007 года большинство своих хитов он стал создавать в блестящем тандеме с Danja. Созданные им альбомы Джастина Тимберлейка «FutureSex/LoveSounds» и Нелли Фуртадо «Loose» стали бестселлерами 2006 года и получили не одну платину в США.

В 2007 году Тимбалэнд выпустил сольный альбом под названием «Timbaland Presents: Shock Value». Альбом стал платиновым во множестве стран и преодолел отметку в миллион проданных копий в США. В 2009 году Тимбалэнд пообещал выпустить ещё один сольный альбом под названием «Shock Value II», гостями которого объявил Кери Хилсон, Джастина Тимберлейка, Гвен Стефани, Бейонсе, Рианну, T.I., Мисси Элиот, T-Pain, Джордин Спаркс и группу «Jonas Brothers».

В 2007 году Тимбалэнд и Danja пополам спродюсировали альбом группы «Duran Duran» «Red Carpet Massacre», также с ним стали сопродюсерами первого сингла с пятого альбома Бритни Спирс «Gimme More», а в 2008 году Тимбалэнд также с Danja спродюсировали альбом поп-группы «Pussycat Dolls».

На 2009 год Тимбалэнд заявил работу над альбомами 50 Cent, Криса Корнелла (новый альбом которого «Scream» он спродюсировал полностью; релиз — 10 марта), Кери Хилсон, Летою Лакетт, Шона Пола и Sebastian. А также выпустил свой третий сольный альбом «Shock Value II».

В 2009 году была завершена работа над студийным альбомом Димы Билана. Презентация альбома состоялась 15 мая. 12 из 15 песен альбома «Believe» были записаны на студии Тимбалэнда. В записи альбома так же принимали участие Джим Бинз, Чарли Хьюп, рэпер D.O.E., брат Тимбалэнда Sebastian и Райан Теддер.

Также Тимбалэнд спродюсировал песню для Криса Брауна под названием «Paper, Scissors, Rock», которая вошла в четвёртый альбом Криса «F.A.M.E». Вышли и новые альбомы - 2024 — Yellow (with Malte Marten), 2025 — Timbo Progression.