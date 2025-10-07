Baltijas balss logotype
Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения
ФОТО: Unsplash

Сплетни могут помогать парам становиться ближе.

Сплетни, которые обычно считаются вредной привычкой, могут на самом деле помогать парам становиться ближе. К такому выводу пришли психологи из Калифорнийского университета в Риверсайде, опубликовавшие исследование в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Ученые наблюдали за 76 парами в повседневной жизни с помощью специальных записывающих устройств, фиксировавших их разговоры в течение дня. Оказалось, что чем чаще партнеры обсуждали знакомых, друзей или коллег — то есть занимались сплетнями, — тем выше они оценивали качество своих отношений и собственное счастье.

Исследователи объясняют этот эффект просто: совместные сплетни создают чувство «мы против всех», усиливают доверие и ощущение эмоциональной близости. Обсуждая других, партнеры лучше понимают взгляды и ценности друг друга, что укрепляет связь и повышает удовлетворенность отношениями. Ученые отмечают, что эта привычка, вопреки репутации, может быть эффективным инструментом для поддержания близости и гармонии в паре.

#здоровый образ жизни
