Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни

Президент США Дональд Трамп принимает дозу аспирина, превышающую рекомендованную врачами, чтобы разжижить кровь.

О своем здоровье и образе жизни американский лидер рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По словам Трампа, у него отекают ноги, есть проблемы со сном. Из-за этого ему приходится принимать большую дозу аспирина, несмотря на рекомендации врачей уменьшить ее.

"Говорят, аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла приятная, жидкая кровь" - сказал он.

Трамп пояснил, что у него диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая является распространенным возрастным состоянием. Ему приходится принимать 325 мг аспирина в день и делает он это на протяжение последних 25 лет.

Иногда американскому лидеру приходится маскировать кроводтеки косметикой из-за препарата.

Относительно образа жизни Трамп признался, что употребляет фастфуд и абсолютно не занимается физическими упражнениями, если не считать его любимого гольфа.

При этом личный врач в Белом доме утверждает, что президент США находится в исключительно добром здоровье, а его сердечный возраст на уровне около 65 лет.

#Дональд Трамп #образ жизни #фастфуд #белый дом #сердце #гольф #здоровье
