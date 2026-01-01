Президент США Дональд Трамп принимает дозу аспирина, превышающую рекомендованную врачами, чтобы разжижить кровь.
О своем здоровье и образе жизни американский лидер рассказал в интервью The Wall Street Journal.
По словам Трампа, у него отекают ноги, есть проблемы со сном. Из-за этого ему приходится принимать большую дозу аспирина, несмотря на рекомендации врачей уменьшить ее.
"Говорят, аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла приятная, жидкая кровь" - сказал он.
Трамп пояснил, что у него диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая является распространенным возрастным состоянием. Ему приходится принимать 325 мг аспирина в день и делает он это на протяжение последних 25 лет.
Иногда американскому лидеру приходится маскировать кроводтеки косметикой из-за препарата.
Относительно образа жизни Трамп признался, что употребляет фастфуд и абсолютно не занимается физическими упражнениями, если не считать его любимого гольфа.
При этом личный врач в Белом доме утверждает, что президент США находится в исключительно добром здоровье, а его сердечный возраст на уровне около 65 лет.
Оставить комментарий