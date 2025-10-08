Психолог Ольга Райнхолдт на своем канале предложила научиться распознавать неочевидные ранние признаки деменции, взяв за пример 76-летнюю Аллу Пугачеву. По мнению Ольги, на протяжении недавнего нашумевшего интервью примадонны они проявились наглядно и не единожды.

Все события и ситуации оцениваются только с той точки зрения, как ею восхищались. Люди тоже. Скажем, муж хороший, потому что у него «талант любить меня». Или пафосное: «Вы бы видели, как меня встречали в любой гостинице Германии. Все навытяжку стояли», «Я жила, чтобы кого-то сделать немножечко счастливее». Каждое воспоминание сводится к тому, что она такая одна на свете. Собственное мнение по любому вопросу, в том числе по политической повестке, подается как единственно верное.

Сверхценные идеи

Человек считает себя всесильным, способным решать какие угодно вопросы, ставит себя в центр любых событий. «Прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», - кается Пугачева. Будто в ее власти было спасти жизнь бандиту. К слову, где и как она познакомилась с Дудаевым, которого называет порядочным и интеллигентным, умолчала. Вероятнее всего, ездила за большие деньги петь на закрытой вечеринке.

Кстати, в реплике о популярности Надежды Кадышевой тоже проявляется сверхценная идея - что в России все плохо, и людям не хватает оптимизма, веры, радости. Поэтому идут на концерт «забыть про все, что творится, и хоть немножко отдохнуть».

Магическое мышление

Больной во всем находит «мистические» совпадения и знаки, притягивая за уши нелепые объяснения и себе не прочь приписать сверхъестественные способности. Алла Борисовна вспоминает, как ей нагадали суженого по имени Георгий. Но за ее долгую жизнь она ни одного такого не встретила. И только когда Галкин* купил статую святого Георгия, поняла - вот он, ее защитник Георгий.

Про себя говорит: ей передались от бабки магические способности. Мол, «маму свою я поддерживала, у нее было пять инфарктов, и каждый раз я ее оттуда убирала», на сцене «держит руками» какую-то массу.

Конфабуляция

Это подмена забытых подробностей ложными воспоминаниями, часто с драматическими выдуманными деталями. Пугачева рассказывает про брата. Тот служил в Семипалатинске на китайской границе и там облучался. Да только от бывшего полигона до границы с Поднебесной километров 500. Вроде незначительная деталь, многие и не задумались, но именно это указывает на отклонения.

Дальнейший рассказ о том, как брата послали в Афганистан, где он под бомбежкой бежал в укрытие, зачем-то держась с сослуживцем за руки, а когда добежали, у того осталась одна рука, тоже вызывает сомнения. И все эти трагические «воспоминания», с одной стороны, показывающие, каким ужасным был СССР, с другой - были нужны, чтобы свести к текущей повестке: «Можете себе представить травмы людей, которые сейчас воюют?» Как будто вооруженные конфликты в принципе могут обходиться без жертв.

Нарушение логики и причинно-следственных связей

Рассказывая о браке с Киркоровым, Пугачева поясняет: его мать на смертном одре умоляла ее помочь мальчику. Вот она и вышла за Филю. Логики никакой - поддержать можно было и по-другому, а не штамп ставить да еще венчаться. Екатерина Гордеева** тоже удивилась, мол, замуж-то зачем? «Так было положено», - отрезала певица.

Или вот фраза «от войны до войны ведь живу». Какие такие войны, чем они ее затронули – не важно, главное, добавить скорбного пафоса. Впрочем, какая-то своя, придуманная логика прослеживается и в других примерах - с Дудаевым, с Георгием, с Кадышевой, да практически во всем. Так что это явно не случайный прокол или рассеянность.

Деменция - это состояние, при котором в мозге быстрее, чем в норме, гибнут нейроны. Человек теряет память, привычные навыки, способность мыслить, а потом и обслуживать себя.

Проблема в том, что первые признаки наступающего маразма сложно отследить: их часто принимают за старческое брюзжание, рассеянность, забывчивость, испортившийся характер. Проявляя снисхождение к возрасту и симптомам деменции, близкие упускают этап, на котором разрушение личности можно задержать медикаментами и различными тренингами. А когда дойдет до основных симптомов повернуть процесс вспять не получится - лекарства от деменции пока не придумали.