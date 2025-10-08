В Бразилии новорождённый появился на свет, держа в руке спираль: мама забеременела вопреки контрацепции.

Необычный случай произошёл в городе Нерополис (Бразилия): в одной из местных клиник родился ребёнок, сжимающий в руке… внутриматочную спираль. Фотография новорождённого, держащего в кулачке контрацептив, мгновенно стала вирусной в соцсетях.

Мама малыша установила спираль два года назад, полагаясь на надёжную защиту. Однако беременность всё же наступила, и устройство, вопреки своему предназначению, оставалось в матке на протяжении всей беременности.

Снимок малыша сопроводили ироничной подписью:

«Держу в руках доказательство: со мной эта штука не справилась».

Несмотря на столь редкую ситуацию, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. Врачи называют случай уникальным, подчёркивая, что беременность при наличии внутриматочной спирали возможна, хоть и бывает крайне редко.