Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих
ФОТО: Global Look Press

В испанском курорте Магалуф немецкую пару задержали за непристойное поведение. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в августе 2024 года в бассейне четырехзвездочного отеля. 43-летний мужчина и 42-летняя женщина из Германии начали целоваться в воде. Затем женщина сняла бикини, а мужчина спустил плавки, и пара занялась сексом.

Прокуратура утверждает, что свидетелями происходящего стали многочисленные отдыхающие, в том числе несколько детей. Любовников просили остановиться, но они игнорировали все просьбы.

Позднее мужчину и женщину обвинили в непристойном поведении, их будут судить в столице острова Майорка. Им грозит крупный штраф: обоим придется заплатить до 5000 евро.

