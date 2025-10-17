Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал прошение об отставке папе Римскому Льву XIV после того, как Ватикан завершил расследование, выявившее его тайные отношения с несколькими женщинами одновременно, пишет Oddity Central.

51-летний священнослужитель, руководивший епархией в Перу, подозревается в том, что имел до 17 любовниц. Несмотря на отрицание обвинений и заявления о «клеветнической кампании темных сил», Лопес подал заявление об уходе почти на два десятилетия раньше установленного возраста для отставки католических епископов.

Как отмечают СМИ, история получила развитие после конфликта между предполагаемыми любовницами епископа. Одна из них, монахиня, из ревности передала сведения о его отношениях другой женщине, что привело к публичному скандалу.

Несмотря на отрицания, представленные доказательства — в том числе фотографии, переписка и свидетельские показания — вынудили священнослужителя подать в отставку.

Много шума наделала также драка между двумя приревновавшими друг друга любовницами епископа, каждая из которых считала себя его единственной пассией. А стравила их между собой, тоже из ревности, еще одна любовница епископа — монахиня.

Кроме того, как сообщает The Times, Ватикан вынужден был расследовать подозрения в хищении епископом церковных средств: он якобы забрал принадлежащие церкви стулья и поставил их в ресторане сети Patas Arriba, в котором у него доля.

И наконец, Ватикану на него пожаловались индейцы аймара, которые заявили, что его преосвященство якобы присвоил себе средства, выделенные ООН на проекты поддержки этого коренного народа Перу. Как сообщила Паола Угас, епископ деньги вернул, что было довольно неожиданно. Но она связывает это с тем, что индейцы пригрозили епископу линчеванием, а аймара известны тем, что держат слово.