36-летняя Муцениеце поправилась на 12 кг и отдыхает на Балтике

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ожидании важнейшего момента жизни.

В ожидании важнейшего момента жизни.

Сама Агата родилась в Риге в семье бармена и повара.

У Муцениеце уже есть двое детей от первого брака с Павлом Прилучным: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. Сейчас она ждет дочку от второго мужа, аккордеониста Петра Дранги. Для него это будет первый ребенок.

За время беременности актриса набрала 12 кг и говорит, что это не предел. В последнем триместре она забыла о диетах и спорте (раньше даже бегала с разрешения врача). «Хочется тартар из говядины? Съем тартар из говядины. Не так часто мы беременные, так что можно», - улыбается Агата. Она нашла свое идеальное место на загородной базе, где кайфует: ходит на спа, плавает в бассейне и пьет смузи на балконе, читая книжки.

Сама Агата родилась в Риге в семье бармена и повара. Когда будущей актрисе было три года, ее папа умер, и семья стала жить бедно. Одноклассники смеялись, что девочка носила одно и то же. Но Агата обожала устраивать домашние концерты и петь. Это было первое проявление ее таланта.

36-летняя звезда экрана сейчас отдыхает вместе с подругой на курорте на берегу Финского залива. Она много гуляет, плавает в бассейне и занимается спортом. Агата сняла видео в тренажерном зале, где продемонстрировала упражнения на растяжку, комплекс с резинкой, а также несколько асан из йоги и пилатеса для укрепления мышечного корсета. Этот тренинг носит максимально щадящий характер и разработан специально для беременных.

#агата муцениеце
(1)
  П
    Процион
    20-го октября

    Да? И как эта новость должна отразиться на мне, моей семье, на взаимоотношениях между моими родными и близкими? Вы, Редакция BB.LV, почаще вывешивайте читателям такие животрепещущие новости.

    0
    1

Видео