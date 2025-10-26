Baltijas balss logotype
Павел Прилучный оспаривает место жительства сына в суде 0 147

Дата публикации: 26.10.2025
Изображение к статье: Павел Прилучный оспаривает место жительства сына в суде

Актер Павел Прилучный подал апелляцию, пытаясь изменить решение суда о месте проживания своего старшего сына Тимофея от брака с Агатой Муцениеце.

Ранее Головинский районный суд постановил, что мальчик должен жить с матерью, а Прилучный обязан выплачивать алименты. Актер не согласился с этим решением и решил добиться пересмотра дела. Он также намерен снять с себя обязательства по выплате алиментов. Жалоба уже направлена в Московский городской суд, где вскоре состоится слушание.

Павел и Агата развелись пять лет назад. У пары двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. После развода вопросы воспитания наследников не раз обсуждались в суде, однако договориться родителям не удалось.

Сейчас Прилучный находится за границей вместе со второй супругой Зепюр Брутян и младшим сыном Микаэлем, а Муцениеце скоро станет мамой в третий раз и недавно вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу.

Источник: kleo

#павел прилучный #агата муцениеце
Оставить комментарий

