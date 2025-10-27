19-летняя Сури, дочь Тома Круза и актрисы Кэти Холмс, когда-то возглавляла список самых популярных детей Америки, однако уже много лет ее жизнь проходит вдали от публичности. Она не посещает светские мероприятия, не снимается в кино или не стремиться стать моделью, как это делают другие непо-бейби.

Недавно папарацци заметили Сурри в Нью-Йорке, и выглядела она очень расстроенной. Девушка сидела на пороге дома, грустно опустив голову на колени. Позже приехала ее мама, чтобы поддержать дочь. Они немного поговорили и вместе отправились за покупками.

Сури была одета в черно-зеленый пуховик, объемные спортивные штаны и тапочки. Ее мама выбрала для прогулки бело-оранжевый свитер, темные брюки и туфли.

Сури родилась в апреле 2006 года и сразу же оказалась в центре внимания публики и таблоидов. Впервые на обложке она появилась в пятимесячном возрасте. После этого девочка очень часто появлялась с отцом на мероприятиях, премьерах и светских ужинах — она была настоящей звездой. Однако идиллия рухнула в 2012 году, когда Холмс неожиданно подала на развод. Их бракоразводный процесс был урегулирован в рекордные 11 дней, и Кэти получила единоличную опеку над Сури, а Том мог навещать дочку.

После развода актриса приняла решение переехать в Нью-Йорк, тогда же прекратилось общение Сури с отцом. По данным источников, последний раз Том виделся с дочерью 12 лет назад. По всей видимости, Круза разрыв с дочкой никак не волнует. Недавно перед Днем отца его спросили, чем он будет заниматься в этот день. Актер заявил: «Просто веселиться, чувак. Снимать кино, большие приключения, отлично проводить время», даже не упомянув о детях.

Причины, по которым некогда любящий отец дистанцировался от своей дочери, остаются предметом жарких споров, но большинство источников сходятся во мнении, что главным камнем преткновения стала саентология, последователем которой является Том Круз.

В этой религии существует доктрина «разрыва общения», которая обязывает всех членов церкви прекращать контакты с теми, кто не разделяет их взгляды, таких людей провозглашают «подавляющими личностями». По мнению экспертов, Круз, как высшая знаменитость церкви, мог бы игнорировать это правило, если бы захотел. Но по всей видимости, он предпочел не нарушать доктрину, даже ради дочки.

Несмотря на то, что отца не было рядом, Сури выросла целеустремленной и талантливой личностью, чему во многом поспособствовала ее мать. Она окончила Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства Ла Гуардия, которая известна своей строгой системой отбора. После выпуска в 2024 году Сури сделала важный шаг — она официально отказалась от фамилии отца. На церемонии вручения дипломов девушка была объявлена как Сури Ноэль. Она взяла себе в качестве фамилии среднее имя мамы. Примечательно, что ее отец пропустил это важное событие, в этот день он был на концерте Тейлор Свифт в Лондоне.