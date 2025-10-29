Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование: гнев повышает риск инсультов и инфарктов 0 85

Lifenews
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: гнев повышает риск инсультов и инфарктов

Даже воспоминание о неприятной ситуации способно вызвать реакцию организма всего за несколько минут.

Группа учёных из Колумбийского университета изучила влияние негативных эмоций на состояние кровеносных сосудов. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

В эксперименте приняли участие 280 человек старше 18 лет без хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Исследователи проверяли, как изменяются показатели здоровья при эмоциях: тревоге, гневе и грусти.

Участники проводили 30 минут в расслабленном состоянии без отвлекающих факторов. В начале и конце эксперимента у них измеряли давление и брали анализы крови. Затем их распределили на четыре группы:

  • Гнев: вспоминали ситуации, вызывавшие сильное раздражение.
  • Тревога: сосредотачивались на тревожных воспоминаниях.
  • Грусть: читали эмоционально насыщенный текст.
  • Нейтральная: считали от 1 до 100.

Результаты показали, что самые значимые изменения наблюдались у группы гнева. При злости сосуды хуже расширяются, нарушается кровоток, а нормальное состояние возвращается только через 40 минут после угасания эмоции.

«Нарушение функции сосудов связано с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Именно гнев оказывает наибольшее разрушительное воздействие. Тревога и грусть также вредны, но в меньшей степени», — отметил профессор Даичи Симбо, ведущий автор исследования.

Читайте нас также:
#эмоции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Изображение к статье: Бравый исполнитель роли маньяка Чикатило. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: В мире впервые появилась компанией стоимостью в 5 триллионов долларов США
Бизнес
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео