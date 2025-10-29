Даже воспоминание о неприятной ситуации способно вызвать реакцию организма всего за несколько минут.

Группа учёных из Колумбийского университета изучила влияние негативных эмоций на состояние кровеносных сосудов. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

В эксперименте приняли участие 280 человек старше 18 лет без хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Исследователи проверяли, как изменяются показатели здоровья при эмоциях: тревоге, гневе и грусти.

Участники проводили 30 минут в расслабленном состоянии без отвлекающих факторов. В начале и конце эксперимента у них измеряли давление и брали анализы крови. Затем их распределили на четыре группы:

Гнев : вспоминали ситуации, вызывавшие сильное раздражение.

: вспоминали ситуации, вызывавшие сильное раздражение. Тревога : сосредотачивались на тревожных воспоминаниях.

: сосредотачивались на тревожных воспоминаниях. Грусть : читали эмоционально насыщенный текст.

: читали эмоционально насыщенный текст. Нейтральная: считали от 1 до 100.

Результаты показали, что самые значимые изменения наблюдались у группы гнева. При злости сосуды хуже расширяются, нарушается кровоток, а нормальное состояние возвращается только через 40 минут после угасания эмоции.

«Нарушение функции сосудов связано с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Именно гнев оказывает наибольшее разрушительное воздействие. Тревога и грусть также вредны, но в меньшей степени», — отметил профессор Даичи Симбо, ведущий автор исследования.