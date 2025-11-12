В свои 36 она снова станет мамой.

В августе этого года российская актриса Агата Муцениеце вышла замуж во второй раз. Сердце звезды многочисленных фильмов и сериалов покорил аккордеонист Петр Дранга. Незадолго до свадьбы пара поделилась радостными новостями. Совсем скоро в новоиспеченной семье появится общий малыш. На торжественном гендер-пати выяснилось, что это будет дочка. У артистки также есть дети от брака с Павлом Прилучным.

Накануне беременная Агата приняла участие в чувственной съемке. Перед поклонниками 36-летняя актриса предстала сразу в нескольких стильных образах. Артистка не скрывала свой округлившийся животик, а наоборот, гордилась им. Звезда призналась, что чувствует себя любимой и красивой.

«Вдыхать эту жизнь каждую секунду… Спасибо за все…», — написала счастливая артистка.

Фанаты актрисы осыпали ее теплыми и приятными комплиментами. Многие едва могли налюбоваться внешним видом ожидающей малыша Агаты.

«Такая волшебная! Женщина — венец творения», «Красиво и стильно! Здорово такое на память иметь», «Сплошное умиротворение и нежность! Вот что делает любовь с женщиной», — отметили поклонники Муцениеце.