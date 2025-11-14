Свой 63-й день рождения актриса отметила на красной дорожке весьма провокационным образом. За декольте и прозрачность ее уже поругали в Сети, но Деми может позволить себе и не такое!

Уже совсем скоро на стримингах выйдет второй сезон сериала «Лэндмен» с Деми в главной роли, и сейчас в США идет его широкая промо-кампания. Прогуливать одну из премьер звезда не захотела и использовала рабочий день рождения как еще один повод громко заявить о себе.

Сюжет второго сезона сериала сразу перестал интересовать поклонников актрисы, после того, как они увидели ее новый образ. Для премьеры Деми Мур выбрала черное прозрачное платье Gucci из кружева, да еще и с весьма пикантным декольте. В марте 2025 года многие в Сети переживали, что проигрыш на «Оскаре» еще совсем юной Майки Мэдисон может надломить актрису, но сейчас она сияет еще ярче. Над ее лицом грамотно поколдовали лучшие хирурги США, поэтому ни про какие 63 года звезда сейчас вообще не думает. А вот точеная фигура — исключительно ее заслуга.

Деми Мур рассказывала, что спорт полюбила еще в конце 1990-х на съемках фильма «Солдат Джейн». Конечно, тогда ее подготовка больше напоминала армейскую и такие нагрузки на постоянной основе бы ни к ему хорошему не привели, однако ей удалось адаптировать их к повседневной жизни. Сейчас все принципы тренировок актрисы сводятся к одной простой фразе: «Нужно как можно больше двигаться».

Именно поэтому каждый свой день актриса начинает с получасовой прогулки или пробежки, в зависимости от степени усталости, а еще она очень любит плавать — в особенности в океане. Нагрузки с большими весами и кардиотренировки на износ сейчас Деми Мур уже не подходят — в ее возрасте они только увеличивают риски травм, зато актриса много занимается йогой и медитациями. Пилатес, танцы и функциональные тренировки — это и есть рецепт стройности звезды, который работает десятилетиями.

Настоящее имя Деми Мур — Деметрия Джин Хармон, родилась она в 1962 году в городке Розуэлле в США. Детство у будущей звезды Голливуда было непростым — из семьи рано ушел отец, а мать Деми зарабатывала слишком мало, чтобы обеспечить ей нормальный уровень жизни. Впрочем, вскоре все стало еще хуже. Мать Деми познакомилась с мужчиной по имени Дэн Гайнс, и жизнь девочки превратилась в настоящий кошмар. Он часто проигрывал огромные суммы в карты, поэтому семье приходилось переезжать из штата в штат, чтобы скрыться от его кредиторов, а еще он много пил и устраивал дома пьяные дебоши. Под его влиянием злоупотреблять алкоголем начала и мать Деми Мур. Несколько раз она попадала в полицию за езду в автомобиле в нетрезвом виде.

В какой-то момент жизнь в семейном доме стала для Деми Мур совсем невыносимой, и она начала искать способы вырваться оттуда. Способ был один — начать зарабатывать самостоятельно, и Деми по совету подруги сходила на модельный кастинг. Большого успеха в этой сфере Мур не достигла, зато на одной из съемок познакомилась с немецкой актрисой Настасьей Кински, и та посоветовала ей попробовать себя в кино.

В первое время Мур снималась исключительно в сериалах, например, в «Больнице общего профиля», но затем в ее карьере случились «Огни святого Эльма». Режиссер Джоэл Шумахер очень хотел видеть в картине именно Деми, но у нее были проблемы с запрещенными веществами и ей перед съемками даже пришлось пройти курс реабилитации. Актриса покончила с вредными привычками, а через пять лет в ее фильмографии случилась драма «Привидение», которая принесла ей мировую популярность.