«Слишком популярен в России!» Объяснили запрет на въезд в Литву певцу Моргенштерну

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Слишком популярен в России!» Объяснили запрет на въезд в Литву певцу Моргенштерну
ФОТО: Global Look Press

Моргенштерну запретили въезд в Литву из-за популярности в РФ, сообщил адвокат.

Адвокат Сергей Жорин связал запрет на въезд в Литву Алишеру Моргенштерну - котоорый внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов - с популярностью рэпера среди русскоязычных слушателей.

Жорин усомнился в том, что артист может представлять угрозу безопасности страны, как утверждают власти Литвы. По мнению юриста, вероятнее в республике хотят ограничить все, что связано с Россией.

«Моргенштерн по-прежнему популярен среди русскоязычной аудитории. Возможно, именно это и стало одной из причин такого решения», — считает Жорин.

Ранее сообщалось, что власти Литвы внесли Моргенштерна в список нежелательных лиц. Музыканту на десять лет запретили въезд в страну.

#Литва #музыка #Моргенштерн #рэпер #Россия
