Моргенштерну запретили въезд в Литву из-за популярности в РФ, сообщил адвокат.

Адвокат Сергей Жорин связал запрет на въезд в Литву Алишеру Моргенштерну - котоорый внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов - с популярностью рэпера среди русскоязычных слушателей.

Жорин усомнился в том, что артист может представлять угрозу безопасности страны, как утверждают власти Литвы. По мнению юриста, вероятнее в республике хотят ограничить все, что связано с Россией.

«Моргенштерн по-прежнему популярен среди русскоязычной аудитории. Возможно, именно это и стало одной из причин такого решения», — считает Жорин.

Ранее сообщалось, что власти Литвы внесли Моргенштерна в список нежелательных лиц. Музыканту на десять лет запретили въезд в страну.