Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы ведущие к инфаркту и инсульту продукты 0 612

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: montypeter / Freepik

Фото: montypeter / Freepik

Злоупотребление полуфабрикатами повышает риск инфаркта и инсульта.

Злоупотребление полуфабрикатами, сосисками, соусами потенциально может повышать риск возникновения инфарктов и инсультов из-за высокого содержания соли в этих продуктах, предупредила гастроэнтеролог Ирина Яковлева.

«Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту, — объяснила врач. — Большая часть соли приходит не из солонки, а из колбас, сосисок, сыров, соусов, фастфуда, полуфабрикатов. Поэтому следует меньше есть промышленно обработанных продуктов и чаще готовить дома».

Сахар, по словам Яковлевой, может быть не менее опасен — избыток сладостей и сладких напитков ведет к набору веса, повышению триглицеридов, риску развития диабета — все это бьет по сердцу.

«Газировки, энергетики, сладкие йогурты, пакетированные соки, печенье, конфеты — это не яд, но то, что стоит оставить в "редко и немного", а не в ежедневных привычках, — уточнила гастроэнтеролог. — Если же говорить про упаковку и состав уже готовых продуктов, то чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Продукт, состав которого включает более 20 пунктов, априори не может быть полезным».

Читайте нас также:
#диета #сахар #питание #фастфуд #соль #инфаркт #инсульт #сердце #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео