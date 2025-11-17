Baltijas balss logotype
18-летняя дочь Даны Борисовой сбежала с любовником, вдвое старше 0 401

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Артур расколол отношения мамы и дочки.

Артур расколол отношения мамы и дочки.

"Я знаю его четыре года и знаю, что это человек, который жаждет пиара любой ценой".

В семье Даны Борисовой продолжают греметь конфликты. Ее единственная дочь Полина, едва достигнув совершеннолетия, ушла из дома и переселилась к 35-летнему Артуру Якобсону — менеджеру Дмитрия Диброва.

Дана уверена, что этот роман разрушает жизнь девушки, а сам Артур преследует исключительно корыстные интересы. Сейчас Полина почти не выходит на связь с матерью, а напряжение между ними достигло точки кипения.

1032x1110_0xzQfRUOHP_8287017116707668274.jpg

В откровенной беседе с Еленой Хангой Борисова рассказала, что считает влияние Артура на Полину крайне негативным. По ее словам, отношения 18-летней девушки со взрослым мужчиной — это не любовь, а манипуляция со стороны «бывалого искателя выгоды». Дана уверена, что бойфренд дочери использует ее ради собственной раскрутки, а не ради чувств.

Она резко высказалась о том, как тот появился в эфире программы Андрея Малахова вместе с Полиной. Ведущая пояснила, что в студию приглашали ее дочь, которая теперь живет с мужчиной, значительно старше ее. Борисова считает его крайне непривлекательным и совершенно неподходящим для Полины.

«Я знаю его четыре года и знаю, что это человек, который жаждет пиара любой ценой. Совершенно без образования, ну, кроме школы, и то, по-моему, до восьмого класса. Который рассказывает, что он жил долгое время на вокзале», — пожаловалась Дана «В гостях у Ханги».

Отдельной темой стало отношение Артура к женщинам. Борисова не скрывает отвращения, называя его «дряблым любовником»: «Я могу сказать, что человек сексуально не очень знает границы. Например, когда он встречается с женщинами. При встрече все обычно делают вот эти два поцелуйчика. Он, простите, к каждой женщине прижимается всем телом, всеми своими частями. Это очень неприятно».

По мнению Даны, мужчина активно использует Полину для повышения собственной узнаваемости. Она уверяет, что его главная цель — пиар и попытка попасть в медийное пространство любой ценой. Борисова пересказала, что, по ее наблюдениям, Якобсон постоянно сопровождает Дмитрия Диброва на мероприятиях, пользуясь этим как возможностью светиться в кадре. Также она припомнила, что Артур опубликовал пост в сторис, где заявил о готовности дать откровенное интервью и обратился к федеральным каналам и интернет-изданиям — жест, который Борисова назвала проявлением раздувшейся самооценки.

#звезды #семья #отношения #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео