Конец года — это время, когда светская жизнь набирает невероятные обороты, в том числе и в Голливуде. Дресс-кодом недавней вечеринки стала мода середины 1990-х, и все селебрити поняли ее по-своему.

Хейли Бибер в 1995 году еще даже не родилась, но это не значит, что эстетика того времени ей непонятна. С дресс-кодом она справилась просто превосходно, сделав ставку на любимую гламурную сексуальность. На премии GQ звезда блистала в полупрозрачном сияющем платье Gucci с открытой спиной и имитацией выглядывающих из выреза стринг.

В наряде точно такого же фасона, но только розового цвета, Хейли уже появлялась в 2019 году на Met Gala — чувствовать себя уверенно в таких дерзких аутфитах она точно умеет. А вообще культовой такую модель платьев в 2001-м сделала звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Тогда ее впервые пригласили на церемонию «Оскар», и вместе с дизайнером Эдуардо Лучеро они навсегда вошли в историю красных дорожек.

Внимание к Хейли Бибер было приковано не только из-за ее образа. Не так давно звезда дала редкий комментарий о своем браке с Джастином Бибером и призналась, что жутко устала от хейтерских комментариев в Сети. Еще примерно год назад звездные инсайдеры все чаще стали говорить о том, что пара находится на грани расставания из-за проблем Джастина с деньгами и запрещенными веществами. Хейли же отметила: все их разногласия — надуманы, и более того, в обозримом будущем они хотели бы еще раз стать родителями и сейчас идут именно к этому.