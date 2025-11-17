Мясников заявил, что врач должен следовать правилам при назначении антибиотиков.
Врач Александр Мясников назвал способ, помогающий определить плохого врача.
Мясников объяснил, что врач должен следовать определенным правилам, когда назначает пациентам антибиотики. «Есть четкий перечень антибиотиков: что давать в начале, что давать потом, какую комбинацию, когда в больнице, что делать в больнице. То есть это все расписано, как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать, это плохой врач», — рассказал доктор.
Он подчеркнул, что при подборе антибиотиков врач должен работать строго по стандарту, а не думать самостоятельно.
