Врач Александр Мясников назвал способ, помогающий определить плохого врача.

Мясников объяснил, что врач должен следовать определенным правилам, когда назначает пациентам антибиотики. «Есть четкий перечень антибиотиков: что давать в начале, что давать потом, какую комбинацию, когда в больнице, что делать в больнице. То есть это все расписано, как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать, это плохой врач», — рассказал доктор.

Он подчеркнул, что при подборе антибиотиков врач должен работать строго по стандарту, а не думать самостоятельно.