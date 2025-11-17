Американская актриса Дженна Ортега снова доказала, что умеет играть с образами и стилем. На мероприятии, посвящённом сериалу «Уэнсдей», в котором она исполнила главную роль, звезда появилась в необычном наряде, идеально сочетающем деловой шик и мрачную эстетику её экранного персонажа.

Для выхода в свет актриса выбрала костюм от Ann Demeulemeester — широкие брюки в гангстерскую полоску и приталенный жилет из плотной ткани в тон. Вертикальный узор визуально вытянул силуэт, а свободный крой брюк добавил образу лёгкости и движения.

Под жилет Дженна надела объёмный тёмно-серый лонгслив, создав эффект многослойности и лёгкой небрежности. Такой приём сделал строгий ансамбль более расслабленным, но при этом сохранил характер и индивидуальность актрисы.

Прическа Ортеги — мягкие волны и челка-шторка — гармонично дополнила наряд, добавив образу женственности. Макияж, как и обычно у актрисы, был слегка драматичным: чёрные стрелки и акцент на губах с чётким контуром создали настроение лёгкого готического шика.

